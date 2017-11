Liga Mistrzów. Bayern awansuje, Lewandowski bije rekord

Mecz Anderlechtu z zespołem z Bawarii był tym samym pojedynkiem dwóch polskich napastników – Łukasza Teodorczyka i Roberta Lewandowskiego. I zdecydowanie lepiej zaprezentował się ten drugi. Lewandowski wspisał się na listę strzelców w 51 minucie i dał swojemu zespołowi prowadzenie. Dodatkowo ustanowił kolejny osobisty rekord. Bramka na stadionie „Fiołków” była 50 trafieniem kapitana reprezentacji Polski w tym roku kalendarzowym. Gospodarze 12 minut później za sprawą Sofiane Haniego doprowadzili do remisu, ale w 77 minucie Corentin Tolisso zdobył bramkę na wagę trzech punktów.

Mające nóż na gardle Atletico Madryt pokonało na swoim stadionie AS Romę 2:0 i wciąż ma teoretyczne szanse na wyjście ze swojej grupy. Na wygranej drużyny Diego Simeone najbardziej skorzystała londyńska Chelsea, która zdobyła aż cztery gole w wyjazdowym meczu przeciwko Karabachowi Agdam i wywalczyła awans do kolejnej fazy, jedyną niewiadomą pozostaje to, czy piłkarze prowadzeni przez Antonio Conte zajmą pierwsze miejsce w grupie. Natomiast FC Barcelona po bezbramkowym remisie w Turynie jest już pewna pierwszej lokaty. Blisko awansu jest także Juventus, ale musi przypieczętować go w ostatniej kolejce w wyjazdowym starciu przeciwko Olympiacosowi Pireus.

Grupa A: FC Basel – Manchester United 1:0 (Michael Lang 89) * CSKA Moskwa – Benfica Lizbona 2:0 (Georgi Shennikov 13, Jardel 56-samobójcza).

Grupa B: RSC Anderlecht – Bayern Monachium 1:2 (Sofiane Hanni 63 – Robert Lewandowski 51, Corentin Tolisso 77) * Paris Saint-Germain – Celtic Glasgow 7:1 (Neymar 9,22, Edinson Cavani 28, 79, Kylian Mbappe 35, Marco Verratti 75, Dani Alves 80 – Moussa Dembele 1).

Grupa C: Atletico Madryt – AS Roma 2:0 (Antoine Griezmann 69, Kevin Gameiro 85) * Karabach Agdam – Chelsea 0:4 (Eden Hazard 21-karny, Willian 37,85, Cesc Fabregas 73-karny).

Grupa D: Juventus Turyn – FC Barcelona 0:0 * Sporting Lizbona – Olympiakos Pireus 3:1 ( Bas Dost 41, 66, Bruno Cesar 43 – Vadis Odjidja-Ofoe 86).