Liga Mistrzów. Borussia żegna się z rozgrywkami

Dla zawodników trenera Petera Bosza mecz z ekipą z Wysp Brytyjskich był spotkaniem ostatniej szansy. Gracze z Dortmundu by zachować szansę na awans do dalszej fazy gier musieli pokonać „Koguty” i liczyć na to, że drużyna Zinedina Zidana zgubi punkty na Cyprze. Mecz dobrze zaczął się dla kolegów Łukasza Piszczka, który ze względu na kontuzję nie mógł wybiec na murawę. W 31 minucie do siatki trafił Pierre-Emerick Aubameyang i w serca kibiców powróciła nadzieja. Jednak w drugiej połowie goście odwrócili losy spotkania. W 49 minucie wyrównującą bramkę zdobył niezawodny Harry Keane, a na niespełna kwadrans przed końcem drugiego gola dla drużyny z Londynu zdobył Son Heung-Min.

Tottenham dzięki wygranej zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie wyprzedzając dość niespodziewanie Real, który niejako na osłodę urządził sobie kanonadę w Nikozji zwyciężając 6:0. Po jednym golu zdobyli Luka Modrić i Nacho, a dwa razy na listę strzelców wpisywali się: Karim Benzema i Cristiano Ronaldo.

Wiadomo także, że w fazie play-off nie zobaczymy zespołu AS Monaco w którym na co dzień gra Kamil Glik. Zespół polskiego stopera uległ u siebie RB Lipsk aż 1:4. Już w szóstej minucie piłkę do własnej siatki skierował Jamerson, a potem dwa gole zdobył Timo Werner i sytuacja zespołu z Księstwa stała się dramatyczna. Co prawda w 43 minucie Radamel Falcao strzałem głową zdobył bramkę na 1:3, ale 120 sekund później Naby Keita w dziecinną lekkością ograł Glika i trafił na 4:1. Po przerwie na murawie nie działo się już wiele i wynik nie uległ zmianie. Dzięki wygranej ekipa z Lipska wciąż ma szanse na wyjście z grupy, ale by to osiągnąć musi pokonać na swoim stadionie pewny gry w kolejnej fazie Besiktas.

Wielkie emocje towarzyszyły spotkaniu o pierwsze miejsce w grupie E w którym Sevilla mierzyła się z Liverpoolem. Goście do przerwy prowadzili 3:0 po dwóch golach Roberto Firmino i jednym trafieniu Sadio Mane. Wydawało się więc, że jest po meczu, ale gospodarze wyszli z szatni odmienieni. W drugich 45 minutach dwa razy do siatki zespołu z Anglii trafił Ben Yedder, a w 93 minucie bramkę na wagę remisu zdobył Guido Pizarro i o tym kto okaże się najlepszy w grupie E kibicom przyjdzie czekać do ostatniej kolejki.

Grupa E: Spartak Moskwa – NK Maribor 1:1 (Ze Luis 82 – Mesanović 90) * Sevilla – Liverpool 3:3 (Ben Yeder 51, 60-karny, Pizarro 90 – Firmino 2, 30, Mane 22)

Grupa F: Manchester City – Feyenoord Rotterdam 1:0 (Sterling 88) * SSC Napoli – Szachtar Donieck 3:0 (Insigne 56, Zieliński 81, Mertens 83).

Grupa G: AS Monaco – RB Lipsk 1:4 (Jemerson 6-samobójcza, Werner 9,30-karny, Keita 45 – Falcao 43) * Besiktas – FC Porto 1:1 (Felipe 29 – Talisca 41).

Grupa H: APOEL Nikozja – Real Madryt 0:6 (Modrić 23, Karim Benzema 39, 45, Nacho 41, Ronaldo 49, 54) * Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur 1:2 (Aubameyang 31, Keane 49, Heung-Min 76).