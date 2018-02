Liga Mistrzów. Real lepszy od Paris Saint Germain

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla ekipy z Francji. W 33 minucie Neymar podał do Adriena Rabiota, a ten nie miał problemów z pokonaniem Keylora Navasa. Goście prowadzili i wszystko wskazywało na to, że na przerwę zejdą z przewagą jednej bramki. Tymczasem w 45 minucie Giovani Lo Celso sfaulował w polu karnym Toniego Kroosa i arbiter wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Cristiano Ronaldo i wyrównał stan rywalizacji.

W drugiej połowie goście przejęli inicjatywę na murawie i długo utrzymywali się przy piłce. Ataki paryżan napędzał co chwila Dani Alves. Dobrą okazję miał Kylian Mbappe, ale Navas był na posterunku. Później w zamieszaniu po rzucie rożnym tylko ofiarność obrońców Realu sprawiła że zespół Unaia Emerego po raz kolejny nie wyszedł na prowadzenie.

Końcówka należała jednak do „Królewskich”. W 83 minucie Marco Asensio zagrał piłkę w pole karny, a bramkarz gości wybił ją tak niefortunnie, że ta trafiła w kolano nabiegającego Ronaldo i wpadła do siatki. Stracony gol podłamał ekipę ze stolicy Francji i 180 sekund później po świetnej akcji Kroosa z Marcelo do bramki przyjezdnych trafił ten drugi.

Aż pięć bramek padło w meczu pomiędzy FC Porto, a Liverpoolem. Zespół Jurgena Kloppa od samego początku wziął się do pracy i już w 25 minucie Sadio Mane dał The Reds prowadzenie. Cztery minuty później było już 2:0 kiedy do siatki trafił Mohamed Salah. To nie był jednak koniec egzekucji na ekipie z Portugalii. Osiem minut po wznowieniu gry po przerwie drugi raz na listę strzelców wpisał się Mane, a w 70 minucie bramkę zdobył Roberto Firmino. W końcówce gospodarzy pogrążył Mane kompletując hattricka i Liverpool jest niemal pewny awansu do ćwierćfinału.

Real Madryt – Paris Saint Germain 3:1 (1:1)

Bramki: Ronaldo (45-karny, 83), Marcelo (86) - Rabiot (33)

FC Porto – Liverpool 0:5 (0:2)

Bramki: Mane (25, 53, 85) , Salah (29), Firmino (70).