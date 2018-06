Mecz otwarcia Rosja-Arabia Saudyjska. Gdzie oglądać? Transmisja w internecie

Na początek swoje mecze rozegra grupa A. Kto ma największe szanse na awans, a kto pojedzie do domu po trzech spotkaniach?

Egipt

Miejsce w rankingu FIFA: 45 * Występy na mistrzostwach świata: 2 * Największy sukces na mistrzostwach świata: faza grupowa (1934, 1990) * Przydomek: Faraonowie * Wartość rynkowa kadry*: 197,23 mln €

Mo i dziesięć koszulek

Pamiętacie jeszcze trenera, który dwa razy z rzędu grał z Valencią w finale Ligi Mistrzów? Hector Raul Cuper popracował później jeszcze w Interze, a następnie znalazł się nieco na peryferiach wielkiej piłki. Teraz wraca do niej w glorii chwały jako pierwszy trener od 28 lat, który dał Egiptowi Mundial.

Faraonowie przeszli przez eliminacja jak burza. Jako jeden z niewielu zespołów przed ostatnią kolejką mogli być już pewni awansu. A trzeba przyznać, że grupy nie mieli łatwej. Ghana, Kongo i Uganda, która w tym towarzystwie sensacyjnie zajęła drugą lokatę nie stanowiły dla nich jednak większej przeszkody.

Trudno jednak, żeby było inaczej, skoro Cuper miał do dyspozycji Mohameda Salaha, który w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy świata. W eliminacjach miał udział przy aż 71 (!) procent wszystkich goli swojego zespołu. Być może to krzywdząca opinia dla jego kolegów, ale tak jak przed laty Jan Tomaszewski mówiał, że reprezentacja Polski to Jerzy Dudek i dziesięć koszulek, tak dziś Egipt to Mo Salah I dziesięć koszulek. Wartość rynkowa reprezentacji według fachowego portalu Transfermarkt.de to 197,23 mln €, z czego aż 150 mln to kwota, na jaką wyceniany jest skrzydłowy Liverpoolu.

Największa gwiazda

Mohamed Salah

Przed rokiem przychodził do Liverpoolu z Romy jako bardzo dobry piłkarz, ale chyba tylko Juergen Klopp znał pełnię jego możliwości. 44 gole strzelone w całym sezonie, w tym 32 w samej Premier League i tytuł króla strzelców sprawiły, że znalazł się na szczycie listy życzeń Realu Madryt. Gdy w finale Ligi Mistrzów schodził z kontuzją cały Egipt płakał, ale wszystko wskazuje na to, że zdąży wyleczyć kontuzję na czas.

Bramkarze: Sherif Ekramy (Al Ahly) * Essam El Hadary (Al Taawoun) * Mohamed El Shennawy (Al Ahly).

Obrońcy: Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh) * Ayman Ashraf (Al Ahly) * Ahmed Elmohamady (Aston Villa Birmingham) * Ahmed Fathi (Al Ahly) * Omar Gaber (Los Angeles FC) * Ali Gabr (Zamalek) * Mahmoud Hamdy (Zamalek) * Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion) * Saad Samir (Al Ahly).

Pomocnicy: Mohamed Elneny (Arsenal) * Abdallah El Said (Al Ahly Jeddah) * Tarek Hamed (Zamalek) * Mahmoud Kahraba (Al Ittihad Jeddah) * Sam Morsy (Wigan Athletic) * Shikabala (Al Raed) * Ramadan Sobhi (Stoke City) * Mahmoud Hassan (Kasimpasa) * Amr Warda (Atromitos).

Napastnicy: Marwan Mohsen (Al Ahly) * Mohamed Salah (Liverpool).

Trener: Hector Raul Cuper.

Rosja

Miejsce w rankingu FIFA: 66 * Występy na mistrzostwach świata: 10 * Największy sukces na mistrzostwach świata: czwarte miejsce (1966) * Przydomek: Sborna * Wartość rynkowa kadry*: 161,83 mln €

Zamiary ponad siły

Znany z barwnych wypowiedzi były trener Legii Warszawa Stanisław Czerczesow stwierdził ostatnio, że skoro za każdym razem, gdy grał na Mundialu, mistrzem świata zostawał jeden z pierwszych rywali jego zespołu, a teraz wśród przeciwników brakuje odpowiedniego kandydata, to po tytuł sięgnie Rosja. Wystarczy jednak poczytać trochę komentarzy na rosyjskich forach albo porozmawiać z mieszkańcami tego kraju, żeby przekonać się, że nastroje wśród jego rodaków są znacznie mniej optymistyczne.

W ostatnim czasie z kadry odeszło parę gwiazd. Kilku piłkarzy zrezygnowało samych, z kilku zrezygnował szkoleniowiec, ale faktem jest, że wśród powołanych próżno doszukiwać się nazwisk, takich jak Aleksandr Kokorin, Igor Denisov czy bracia Wasilij i Aleksiej Bierezuccy. Nie ma też chyba nikogo z takim potencjał jak choćby Andrii Ashavin przed kilkoma laty, kto mógłby wziąć odpowiedzialność na swoje barki i poprowadzić drużynę do sukcesu. Ale może to właśnie będzie największą siłą Rosjan? Może grając bez presji i wielkich oczekiwań zadziwią świat?

Największa gwiazda

Igor Akinfeev

Swego czasu uznawany za jeden z największych bramkarskich talentów na świecie wielkiej kariery międzynarodowej nie zrobił, nigdy nie wystawiając nosa poza Rosję, ale ponad sto spotkań w reprezentacji mówi samo za siebie. Golkiper CSKA Moskwa z pewnością będzie pewnym punktem swojego zespołu. Gospodarze mogą tylko żałować, że jego koledzy, odpowiedzialni za strzelanie bramek, są w znacznie gorszej dyspozycji.

Bramkarze: Igor Akinfiejew (CSKA Moskwa) * Władimir Gabułow (Club Brugge) * Andriej Łuniow (Zenit Sankt Petersburg).

Obrońcy: Mario Fernandes (CSKA Moskwa) * Władimir Granat (Rubin Kazań) * Siergiej Ignaszewicz (CSKA Moskwa) * Fiodor Kudriaszow (Rubin Kazań) * Ilja Kutiepow (Spartak Moskwa) * Andriej Siemionow (Achmat Grozny) * Igor Smolnikow (Zenit Sankt Petersburg).

Pomocnicy: Denis Czeryszew (Villarreal) * Alan Dzagojew (CSKA Moskwa) * Jurij Gazinski (FK Krasnodar) * Aleksandr Gołowin (CSKA Moskwa) * Daler Kuzjajew (Zenit Sankt Petersburg) * Anton Miranczuk (Lokomotiw Moskwa) * Aleksandr Samiedow (Spartak Moskwa) * Aleksandr Jerochin (Zenit Sankt Petersburg) * Jurij Żyrkow (Zenit Sankt Petersburg) * Roman Zobnin (Spartak Moskwa).

Napastnicy: Artiom Dziuba (Arsienał Tuła) * Aleksiej Miranczuk (Lokomotiw Moskwa) * Fiodor Smołow (FK Krasnodar).

Trener: Stanisław Czerczesow.

Urugwaj

Miejsce w rankingu FIFA: 14 * Występy na mistrzostwach świata: 12 * Największy sukces na mistrzostwach świata: złoty medal (1930, 1950) * Przydomek: Urusi * Wartość rynkowa kadry*: 367,5 mln €

Zabójczy duet

Oscar Tabarez, trener, który z reprezentacją Urugwaju był już na trzech mundialach (1990 Włochy, 2010 RPA, i 2014 Brazylia) marzy o powtórzeniu sukcesów wielkich poprzedników i tytule mistrza świata.

Jego rodacy po raz ostatni cieszyli się ze złota w 1950 roku. Tabarez był wówczas zaledwie trzyletnim chłopcem, więc nie ma prawa pamiętać tego sukcesu. Doskonale pamięta natomiast złoto, jakie reprezentacja Urugwaju wywalczyła pod jego wodzą na Copa America w 2011 roku. Drużyna z Edinsonem Cavanim, Luisem Suarezem i Diego Forlanem okazała się wówczas najlepsza na kontynencie. Zaledwie rok wcześniej była blisko medalu mistrzostw świata. Wówczas się nie udało. W meczu o trzecie miejsce lepsi okazali się Niemcy.

W tym roku Urugwajczycy nie są stawiani wśród faworytów, ale mają dwa argumenty, które mogą okazać się kluczowe. Pierwszy nazywa się Luis Suarez, a drugi Edinson Cavani. Zabójczy duet snajperów PSG i Barcelony miałby pewne miejsce w każdej reprezentacji świata i każda reprezentacja musi się go obawiać.

Największa gwiazda

Chyba w żadnej innej reprezentacji wybór nie był tak trudny. Suarez czy Cavani, Cavani czy Suarez? My stawiamy na snajpera Barcelony, ale jeśli okaże się, że to zawodnik PSG będzie grał pierwsze skrzypce, wcale się nie zdziwimy. Jeśli któryś z nich sięgnie po tytuł króla strzelców, również nie będziemy zaskoczeni.

Bramkarze: Fernando Muslera (Galatasaray Stambuł) * Martin Silva (Vasco da Gama) * Martin Campana (Independiente).

Obrońcy: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (obaj Atletico Madryt) * Sebastian Coates (Sporting Lizbona) * Maximiliano Pereira (FC Porto) * Gaston Silva (Independiente) * Martin Caceres (Lazio Rzym) * Guillermo Varela (Penarol Montevideo).

Pomocnicy: Nahitan Nandez (Boca Juniors) * Lucas Torreira (Sampdoria Genua) * Matias Vecino (Inter Mediolan) * Rodrigo Bentancur (Juventus Turyn) * Carlos Sanchez (Monterrey) * Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro Belo Horizonte) * Diego Laxalt (Genoa) * Cristian Rodriguez (Penarol Montevideo).

Napastnicy: Cristhian Stuani (Girona) * Jonathan Urretaviscaya (Monterrey) * Maximiliano Gomez (Celta Vigo) * Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) * Luis Suarez (Barcelona).

Trener: Oscar Tabarez.

Arabia Saudyjska:

Miejsce w rankingu FIFA: 67 * Występy na mistrzostwach świata: 4 * Największy sukces na mistrzostwach świata: 1/8 finału (1994) * Przydomek: Zielone Jastrzębie * Wartość rynkowa kadry*: 18,7 mln €.

Outsider z ambicjami

Juan Antonio Pizzi jako szkoleniowiec Chile wygrał Copa America w 2016 roku, ale już kilkanaście miesięcy później po serii fatalnych wyników w eliminacjach do mistrzostw świata został zwolniony z funkcji selekcjonera. Chilijczycy na Mundial nie pojadą, a Pizzi i owszem, bo znalazł zatrudnienie w Arabii Saudyjskiej.

Pod jego wodzą Zielone Jastrzębie spisywały się bardzo solidnie, ale żeby wywalczyć bezpośredni awans bez konieczności grania w barażach, potrzebowały zwycięstwa z liderującą w grupie Japonią w ostatniej kolejce. Muhammas Al.-Sahlawi i reszta ekipy nie pękli. Wytrzymali presję, wygrali 1:0 i wyprzedzili Australię.

Na Mundial nie wybierają się w roli chłopców do bicia. Sam Pizzi zapowiada, że jego ekipę stać na sprawienie niespodzianki, ale biorąc pod uwagę potencjał zespołu, szczerze jednak w to wątpimy. Większość saudyjskich kadrowiczów na co dzień gra w miejscowej lidze, tylko trzech występuje w Hiszpanii. To efekt zorganizowanej akcji działaczy z miejscowej federacji, którzy zapłacili za ich zatrudnienie klubom LaLiga i Segunda Division. Mimo wszystko, nie spodziewamy się cudów.

Największa gwiazda

Mohammad Al-Sahlawi

Najlepszy strzelec kwalifikacji w strefie azjatyckiej (16 bramek) jest nadzieją na sukces saudyjczyków w Rosji. Piłkarz, który w swoim kraju uznawany jest za półboga, w skali światowej niewiele jednak znaczy, więc trudno spodziewać się, żeby poprowadził swoją reprezentację do jakiegoś spektakularnego sukcesu.

Bramkarze: Mohammed Al-Owais (Al-Ahli) * Yasser Al-Musailem (Al-Ahli) * Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal).

Obrońcy: Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli) * Motaz Hawsawi (Al-Ahli) * Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal) * Mohammed Al-Breik (Al-Hilal) * Osama Hawsawi (Al-Hilal) * Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal) * Omar Hawsawi (Al-Nassr).

Pomocnicy: Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab) * Hattan Bahebri (Al-Shabab) * Yehya Al-Shehri (Leganes) * Fahad Al-Muwallad (Levante) * Salem Al-Dawsari (Villarreal) * Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal) * Abdullah Otayf (Al-Hilal) * Salman Al-Faraj (Al-Hilal) * Mohamed Kanno (Al-Hilal) * Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli) * Houssain Al-Mogahwi (Al-Ahli).

Napastnicy: Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nassr) * Fahad Al-Muwallad (Levante) * Muhannad Assiri (Al-Ahly).

Trener: Juan Antonio Pizzi.

*Wartość wg. wyceny fachowego portalu transfermarkt.pl

Terminarz

14 czerwca: Rosja - Arabia Saudyjska (17) * 15 czerwca: Egipt - Urugwaj (14) * 19: czerwca: Rosja - Egipt (20) * 20 czerwca: Urugwaj - Arabia Saudyjska (17) * 25 czerwca: Urugwaj - Rosja (16) * Arabia Saudyjska - Egipt (16).