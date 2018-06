MUNDIAL 2018. Egipt – Urugwaj 0:1. Wytrwałość popłaca

Program TV na weekend 15-17 czerwca. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji? 0 0

Co Gdzie Kiedy. Najbliższe dni w telewizji to przede wszystkim Mundial. Ale nie znaczy to, że ci, którzy nie przepadają za piłką nożną, będą musieli się nudzić. Sprawdźcie, jakie filmy można zobaczyć w weekend w naziemnej telewizji cyfrowej.