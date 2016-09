Puchar Marszałka dla Daewon Europe

EKO-Różanka Ośrodek Wypoczynkowy w Okunince nie obronił wywalczonego przed rokiem tytułu najlepszego amatorskiego zespołu w województwie lubelskim. Obecny lider chełmskiej klasy okręgowej, który przyjechał do Lublina w trakcie rozgrywek ligowych, odpadł po zaciętej walce w 1/8 finału z ekipą Klima Soft.

Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany. W fazie pucharowej tylko czterokrotnie spotkanie kończyło się różnicą więcej niż jednej bramki. Aż pięć razy do rozstrzygnięcia zawodów niezbędny był konkurs rzutów karnych. Dwa razy brali w nim udział zawodnicy Klima Soft. W 1/8 finału pokonali 2:0 EKO-Różankę, ale w ćwierćfinale musieli uznać wyższość P.H.U. Pad-Bud. To jedna z największych niespodzianek, bo zespół mający w swoim składzie króla strzelców turnieju Adama Kramarza w fazie grupowej jako jedyny wygrał wszystkie swoje spotkania.

W finale zacięty bój stoczyły drużyny Daewonu i Elektro-Spark. Ostatecznie lepsza okazała się pierwsza z ekip, wygrywając 2:1 po bramkach Łukasza Samarczenki oraz Patryka Pipka. Trzecie miejsca zajął P.H.U. Pad Bud, który po zaciętym spotkaniu ograł 1:0 Urząd Marszałkowski.

Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Kamil Kozłowski z Daewonu, najlepszym zawodnikiem jego klubowy kolega Samarczenko, a królem strzelców Adam Kramarz z Klima Soft, autor 13 trafień. Wszyscy trzej oprócz pamiątkowych statuetek, otrzymali także bony o wartości 150 zł na wydanie u producenta odzieży sportowej Ibra Sport, ufundowane przez właściciela firmy Marcina Goździołkę.

Nagroda fair-play trafiła w ręce księży z Gaudium Zamość, którzy przyjechali do Lublina osłabieni i wszystkie mecze rozgrywali mając w składzie o jednego zawodnika mniej niż rywale. Mimo tego potrafili wygrać trzy spotkania, do ostatniej kolejki walcząc o awans do fazy pucharowej.

Organizatorami turnieju były Agencja Eventów Sportowych Brick Media oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Honorowy patronat nad turniejem objął Marszałek Województwa Lubelskie Sławomir Sosnowski, a patronat medialny Dziennik Wschodni, TVP Lublin i Radio Lublin. Sponsorem rozgrywek był Auto-Remont Lipert, a partnerami Pepsico oraz Ibra Sport.

WYNIKI

Grupa A: IZ Kam – Gmina Trzydnik Duży 1:3 * FC Pany – MW Lublin 0:0 * Trzydnik Duży – Malinex Łęczna 0:1 * IZ Kam – FC Pany 1:4 * MW – Lublin Malinex 1:1 * Tifosi – Trzydnik Duży 3:1 * MW Lublin – Trzydnik Duży 1:2 * Tifosi – Malinex 0:0 * FC Pany – Trzydnik Duży 0:0 * IZ Kam – Tifosi 1:4 * FC Pany – Malinex 0:1 * Tifosi – MW Lublin 7:0 * IZ Kam – Malinex 0:4 * Tifosi – FC Pany 0:2 * IZ Kam – MW Lublin 1:1.

1. Malinex 5 11 7-1

2. Tifosi 5 10 14-4

3. FC Pany 5 8 6-2

4. Trzydnik Duży 5 7 6-6

5. MW Lublin 5 3 3-11

6. IZ Kam 5 1 4-16

Grupa B: P.H.U. Pad Bud – Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków 0:1 * Zawsze Spoko – Lucky Losers 2:0 * KS Marmota – FC GTW 1:0 * Pad Bud – Zawsze Spoko 5:4 * Lucky Losers – KS Marmota 1:1 * FC GTW – ToTamto 0:2 * Zawsze Spoko – FC GTW 1:4 * Łmeat – ToTamto 0:4 * Pad Bud – KS Marmota 0:1 * Łmeat – Lucky Losers 1:1 * Pad Bud – ToTamto 0:1 * Zawsze Spoko – KS Marmota 0:3 * Lucky Losers – ToTamto 2:1 * Łmeat – Zawsze Spoko 0:1 * Pad Bud – FC GTW 1:0 * Łmeat – FC GTW 1:1 * Pad Bud – Lucky Losers 3:1 * KS Marmota – ToTamto 0:3 * Lucky Losers – FC GTW 0:4 * Zawsze Spoko – ToTamto 1:1 * Łmeat – KS Marmota 2:4.

1. ToTamto 6 13 12-3

2. KS Marmota 6 13 10-6

3. Pad Bud 6 9 9-8

4. FC GTW 6 7 9-6

5. Zawsze Spoko 6 7 9-13

6. Łmeat 6 5 5-11

7. Lucky Losers 6 5 5-12

Grupa C: Z-Team – Drewniany Polaris 1:0 * Klima-Soft – ZZ Górników Lubelski Węgiel Bogdanka 3:0 wo * Polaris – PZ Cormay 1:0 * Daewon Europe – Lubella 1:1 * PZ Cormay – ZZ Bogdanka 3:0 wo * Polaris – Klima-Soft 1:3 * Z-Team – PZ Cormay 1:1 * Polaris – ZZ Bogdanka 3:0 wo * Klima-Soft – Lubella 1:0 * Daewon– ZZ Bogdanka 3:0 wo * Polaris – Lubella 2:1 * Z-Team – Klima-Soft 1:4 * Polaris – Daewon 0:1 * Z-Team ZZ – Bogdanka 3:0 wo * PZ Cormay – Lubella 0:3 * Daewon – Klima-Soft 0:1 * Z-Team – Lubella 0:4 * Daewon – PZ Cormay 4:0 * ZZ Bogdanka – Lubella 0:3 wo * PZ Cormay – Klima-Soft 1:4 * Z-Team – Daewon 1:3.

1. Klima-Soft 6 18 16-3

2. Daewon 6 13 12-3

3. Lubella 6 10 12-4

4. Polaris 6 9 7-6

5. Z-Team 6 7 7-12

6. PZ Cormay 6 4 5-13

7. ZZ Bogdanka 6 0 0-18

Grupa D: Gaudium Zamość – EKO Różanka Ośrodek Wypoczynkowy w Okunince 0:6 * Gmina Bełżyce – Urząd Marszałkowski 1:2 * Sii – Aliplast 3:1 * Gaudium – Bełżyce 0:3 * UM – Sii 1:2 * Aliplast – Elektrospark 1:2 * Gaudium – UM 2:3 * EKO Różanka – Aliplast 2:0 * Sii – Elektrospark 0:1 * Gaudium – Sii 3:1 * EKO Różanka – Elektrospark 1:2 * Bełżyce – Aliplast 1:0 * Gaudium – Aliplast 2:1 * EKO Różanka – Bełżyce 0:1 * UM – Elektrospark 0:1 * Gaudium – Elektrospark 2:0 * EKO Różanka – UM 2:3 * Bełżyce – Sii 2:2 * UM – Aliplast 1:0 * Bełżyce – Elektrospark 1:3 * EKO Różanka – Sii 2:0.

1. Elektrospark 6 15 9-5

2. UM 6 12 10-8

3. Bełżyce 6 10 9-7

4. EKO Różanka 6 9 13-6

5. Gaudium 6 9 9-14

6. Sii 6 7 8-10

7. Aliplast 6 0 3-11

1/8 finału: Malinex – FC GTW 5:0 * Daewon – Bełżyce 3:1 * Trzydnik Duży – ToTamto 1:2 * Lubella – UM 1:1, karne 1:2 * Tifosi – Pad Bud 1:4 * Klima-Soft – EKO Różanka 0:0, karne 2:0 * FC Pany – KS Marmota 2:3 * Polaris – Elektrospark 0:2.

Ćwierćfinały: Malinex – Daewon 1:1, karne 0:2 * ToTamto – UM 0:1 * Pad Bud – Klima-Soft 1:1, karne 2:1 * KS Marmota – Elektrospark 1:1, karne 2:3.

Półfinały: Daewon – UM 4:2 * Pad Bud – Elektrospark 0:1.

O 3 miejsce: UM – Pad Bud 0:1.

Finał: Daewon – Elektrospark 2:1.