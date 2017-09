Pięć zwycięstw po sześciu spotkaniach ma na koncie reprezentacja Polski, walcząca o powrót na mistrzostwa świata po dwunastu latach przerwy. Zabrakło nas na turniejach w RPA i Niemczech, ale jeśli dziś ogramy Duńczyków, będziemy już niemal pewni wyjazdu do Rosji.

Patrząc wyłącznie na miejsca w Rankingu FIFA (Polska 5, Dania 46) czy dotychczasowe wyniki w meczach eliminacyjnych (Polska 16 punktów, Dania 10), Biało-Czerwoni, którzy pierwsze starcie z Wikingami wygrali 3:2, powinni być zdecydowanym faworytem. Nie do końca tak jednak jest. Duńska drużyna robi stałe postępy, ma w swoim składzie wielu uzdolnionych zawodników, którzy w ostatnich miesiącach nabrali sporego doświadczenia na międzynarodowej arenie i prowadzona przez rozgrywającego Christiana Eriksena, może postawić nam bardzo wysoko poprzeczkę. Nieprzypadkowo Robert Lewandowski powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej, że spodziewa się, iż mecz w Kopenhadze będzie dla naszej drużyny najcięższym w eliminacjach. Zresztą, ze słowami kapitana zdają się zgadzać także pozostali kadrowicze.

– Piątkowe spotkanie będzie na pewno dla Duńczyków meczem ostatniej szansy. Jasne jest więc, że nasi rywale grając u siebie zagrają jak o życie, ale my musimy skupić się na sobie. Zdajemy sobie sprawę, że będzie trudno, ale wyjdziemy na murawę perfekcyjnie przygotowani – zapewnił Maciej Rybus, który być może na lewej stronie defensywy zajmie miejsce znajdującego się ostatnio w gorszej dyspozycji Artura Jędrzejczyka.

– Wydaje mi się, że mam nieco większe szanse występu niż przed przenosinami do Łokomotiwu Moskwa, ale trudno mi oceniać o ile, bo o tym decyduje trener. Chciałem grać regularnie, stąd decyzja o zmianie klubu. Uważam, że zrobiłem dobry ruch i liczę na to, że takie posunięcie przybliży mnie do występów w reprezentacji Polski. To jest mój cel – dodał były piłkarz Olympique Lyon.

Obsada lewej strony defensywy to nie jedyny dylemat Adama Nawałki przed dzisiejszym spotkaniem. Selekcjoner waha się także odnośnie pozycji bramkarza (Wojciech Szczęsny czy Łukasz Fabiański), a także zestawienia drugiej linii (Krzysztof Mączyński jako trzeci środkowy pomocnik czy Arkadiusz Milik w roli cofniętego napastnika) oraz skrzydeł (pewniakiem jest Kamil Grosicki, drugie miejsce może zająć Milik, Paweł Wszołek bądź wracający po kontuzji Jakub Błaszczykowski).

Rywale pod presją

Duńczycy znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji. Co prawda wciąż mają realne szanse na zajęcie drugiego miejsca, które powinno zagwarantować udział w barażach, ale jeśli przegrają z Polską, mogą okazać się najsłabszą ekipą spośród wszystkich, które zajmą drugie pozycje w swoich grupach, co będzie jednoznaczne z odpadnięciem z dalszej rywalizacji.

– Zawsze wierzymy, że można pokonać przeciwnika. Nie wolno wyjść na boisko z myślą, że przegramy. Oczywiście zdaję sobie jednak sprawę z siły reprezentacji Polski. To topowa drużyna w grupie, ale my też mamy silny zespół. Zwłaszcza u siebie jesteśmy mocni. W czerwcu najpierw zremisowaliśmy z Niemcami (1:1 z meczu towarzyskim – przyp. red.), potem wygraliśmy z Kazachstanem (3:1 na wyjeździe w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata – przyp. red.). – powiedział szkoleniowiec naszych rywali Age Hareide w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.