Rusza turniej o Puchar Marszałka. Zgłoś drużynę do rozgrywek

To największy tego typu turniej na Lubelszczyźnie. W rozgrywkach wezmą udział amatorskie zespoły, które zgłoszą się za pośrednictwem e-maila kontakt@pucharmarszalka.pl. Zapisy potrwają do piątku, 23 czerwca lub do wyczerpania miejsc. Drużyny mogą tworzyć pracownicy urzędów, firm, zawodnicy klubów piłkarskich czy grupy znajomych. Pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń.

Uczestnicy będą rywalizowali ze sobą na w pełni oświetlonym boisku ze sztuczną nawierzchnią, posiadającą certyfikat UEFA. Każda z ekip rozegra przynajmniej pięć 12-minutowych spotkań. W fazie grupowej drużyny zostaną podzielone na cztery grupy. Awans do fazy pucharowej wywalczą dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Ćwierćfinały, półfinały oraz finał zostaną rozegrane w systemie play-off.

Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek www.pucharmarszalka.pl.

Honorowy patronat nad turniejem objął Marszałek Wójewództwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.