Znamy grupy tegorocznej Ligi Mistrzów

Niestety w obecnym sezonie Polska nie będzie mieć swojego przedstawiciela w tych elitarnych rozgrywkach. Piłkarze Legii Warszawa odpadli w III rundzie eliminacji przegrywając w dwumeczu 2:3 z FK Astana z Kazachstanu, która z kolei w decydującej fazie okazała się słabsza od Celtiku Glasgow.

Zanim doszło do losowania fazy grupowej przyznano wyróżnienia indywidualne. Za najlepszego napastnika minionych rozgrywek uznano Cristiano Ronaldo, a najlepszym pomocnikiem okazał się również grający w Reau Madryt Luka Modrić. To nie koniec wyróżnień dla graczy Królewskich. Za najlepszego obrońcę uznano Sergio Ramosa, a jedynie Gianluigi Buffon z tytułem najlepszego bramkarza nie pozwolił by Real zdobył wszystkie wyróżnienia.

Dla polskich kibiców najciekawsza może się wydawać grupa B. Tam szansę zagrać przeciw sobie ma aż trzech naszych reprezentantów. Bayern Monachium z Robetrem Lewandowskim trafił na PSG Grzegorza Krychowiaka, Anderlecht Bruksela Łukasz Teodorczyka i wspomniany już Celtic. Z kolei obrońca tytułu Real Madryt trafił do grupy H, a za rywali mieć będzie Borussia Dortmund, Tottenham i cypryjski Apoel FC

O wspaniałym losowaniu może natomiast mówić Jakub Rzeźniczak grający w Karabachu Agdam. Jego klub trafił do grupy z Chelsea, AS Roma i Atletico Madryt więc polskiego obrońcę czekają potyczki z fenomenalnymi zawodnikami.

Grupa A: Benfica Lizbona, Manchester United, FC Basel, CSKA Moskwa

Grupa B: Bayern Monachium, PSG, Anderlecht Bruksela, Celtic Glasgow

Grupa C: Chelsea, Atletico Madryt, AS Roma, Karabach Agdam

Grupa D: Juventus Turyn, FC Barcelona, Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona

Grupa E: Spartak Moskwa, Sevilla, FC Liverpool, NK Maribor

Grupa F: Szachtar Donieck, Manchester City, Napoli, Feyenoord

Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Stambuł, RB Lipsk

Grupa H: Real Madryt, Borussia Dortmund, Tottenham, Apoel FC