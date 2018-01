Będzie wielkie testowanie w Hetmanie Zamość

Hetman rozpoczyna przygotowania do rundy rewanżowej dopiero 15 stycznia. W przerwie zimowej można się spodziewać dużych zmian w kadrze zespołu. Trener Jacek Ziarkowski na pierwszym treningu może mieć do dyspozycji nawet 10 nowych piłkarzy

Jeszcze w listopadzie z drużyną pożegnało się pięciu graczy: Damian Kupisz, Łukasz Mietlicki, Jacek Troshupa, Sviatoslav Lavruk i Bartłomiej Gąska. Szóstym będzie na pewno Błażej Omański, który z powodu pracy nie będzie mógł dalej grać w klubie z Zamościa. Wszystko wskazuje na to, że przeniesie się do Unii Hrubieszów. Trzeba będzie też poczekać na kontuzjowanego Damiana Otrębę. Dodatkowo, na szkolenie wojskowe wyjeżdżają: Maciej Markowski i Szymon Solecki. Obaj stracą jednak tylko kilkanaście dni przygotowań. Jeszcze pod koniec stycznia powinni zameldować się w klubie i być do dyspozycji szkoleniowca. Do Hetmana powinni dołączyć: bramkarz Krystian Krupa (Lublinianka) i Paweł Myśliwiecki (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski).

Jak będzie wyglądały pierwsze treningi w 2018 roku? – Najpierw chcę sprawdzić, co zawodnicy zrealizowali podczas aktywnego wypoczynku. Podczas kolejnych zajęć powoli będziemy wchodzili w obciążenia. W pierwszym etapie przygotowań chcemy przede wszystkim zwiększyć siłę zawodników oraz zająć się wytrzymałością tlenową – zapowiada Jacek Ziarkowski cytowany przez portal kshetmanzamosc.pl. Szkoleniowiec planuje również obóz dochodzeniowy, który odbędzie się na przełomie stycznia i lutego lub w dniach 5-9 lutego.

Na pierwszym treningu na pewno pojawią się nowi gracze. Nie zabraknie też testów. – Spodziewam się, że przynajmniej ośmiu piłkarzy zamelduje się na tych premierowych w nowym roku zajęciach – mówi Piotr Welcz, dyrektor sportowy Hetmana. – Jesteśmy blisko porozumienia z Krystianem Krupą i Pawłem Myśliwieckim, a co będzie dalej jeszcze zobaczymy. Nie śpieszymy się z transferami, chcemy porządnie przyjrzeć się zawodnikom. Na pewno sprawdzimy sporo młodzieży z regionu. Wiem, że pojawia się wiele różnych plotek na temat tego, kim jesteśmy zainteresowani. W większości przypadków tylko się jednak uśmiecham, co ludzie są w stanie wymyślić – dodaje Welcz.

Według plotek do Hetmana miałby się przenieść chociażby Rafał Król, czyli najlepszy strzelec Stali Kraśnik. – Nie było tematu transferu tego zawodnika do nas, przynajmniej na razie – mówi Welcz. Przesądzone jest już pozostanie w Zamościu wypożyczonego z Motoru Lublin Michała Palucha. Niewykluczone, że na wiosnę wicelider tabeli IV ligi będzie grał systemem 4-4-2. Wówczas najbliżej bramki przeciwnika będą występowali właśnie Paluch i Myśliwiecki. – Myślimy nad takim ustawieniem, ale jeszcze zobaczymy kogo uda się ostatecznie pozyskać. Na pewno będziemy się też przyglądali dwójce młodych napastników – wyjaśnia dyrektor Hetmana.