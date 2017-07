Bywało lepiej z kadrą Victorii Żmudź

W weekend drużyna Piotra Molińskiego słabo wypadła też w sparingu z Hetmanem Żółkiewka, który zakończył się remisem 0:0. – To był dramat, nie ma sensu nawet za dużo mówić na temat tego spotkania – wyjaśnia szkoleniowiec Victorii. – Dobrze jednak, że taki występ przytrafił nam się jeszcze przed ligą. Na razie, jeżeli chodzi o naszą kadrę, to nie ma tragedii, ale różowo też nie jest. Bywaliśmy w lepszej sytuacji – przyznaje trener Moliński.

Dobra wiadomość, to pozostanie w zespole Igora Paskiwa i Juriego Furty. Paweł Fornal rozmawia z działaczami na temat swojej umowy, ale na razie nie doszedł do porozumienia. Damian Ścibior przebywa zagranicą. Z kolei Mateusz Tywoniuk próbował swoich sił w Starcie Krasnystaw. Do Unii Żabików wrócił Dominik Struk, a Jakub Grądzki do Podlasia Biała Podlaska. W Żmudzi grać nie będą już raczej także: Michał Rzążewski i Wiktor Adamczuk.

Do drużyny mogą za to trafić: Kordian Sołtysiuk i Kamil Olęder (obaj ostatnio Kłos Chełm) oraz Marek Szponar (Start Krasnystaw). Do pierwszego zespołu awansowali juniorzy: Jakub Fronc i Robert Janusz. W treningach i meczach kontrolnych uczestniczy też trójka braci i wychowanków Victorii: Marek, Erwin i Jarosław Olejniczakowie.

Hetman Żółkiewka – Victoria Żmudź 0:0

Victoria: Wasyniuk – Brodalski, Wagner, Paskiv, K. Sawa, Pogorzelec, Kasprzycki, Misztal, Kołodziejczyk, Sołtysiuk, Furta oraz M. Olejniczak, S. Sawa, Fronc, Janusz, Olęder i zawodnik testowany.