Chełmianka awansowała do III ligi!

Zanosiło się na to od dawna. Chełmianka w środę zapewniła sobie awans do III ligi. Drużyna Artura Bożyka pokonała w Werbkowicach tamtejszy Kryształ 2:0, a Górnik II tylko zremisował u siebie z Polesiem Kock 2:2. To oznacza, że na trzy kolejki przed końcem sezonu biało-zieloni mają 10 punktów przewagi nad drugim zespołem w tabeli