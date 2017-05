Chełmianka, Górnik II i Hetman z kolejnymi zwycięstwami

Po 26 serii gier wszystko zostało po staremu, jeżeli chodzi o czołówkę tabeli. Chełmianka pokonała Ładę Biłgoraj 4:1, a Górnik II Łęczna wygrał z LKS Milanów 3:0. A to oznacza, że drużyna Artura Bożyka cały czas wyprzedza wicelidera o cztery punkty

Chełmianka prowadziła u siebie z Ładą 2:0, ale w 80 minucie Jurij Perin dał gościom nadzieje na wywalczenie punktu. Drużyna Ireneusza Zarczuka zamiast wyrównać w końcówce straciła jednak dwie kolejne bramki. Górnik II długo nie mógł przełamać oporu ostatniego w tabeli LKS Milanów. Wynik dopiero w 54 minucie otworzył Krystian Michalak. Zawody zakończyły się skromną wygraną zielono-czarnych 3:0.

W niedzielę bardzo pechowy mecz rozegrał Karol Karólak. Piłkarz Tomasovii nie wykorzystał rzutu karnego, a do tego ostrzeliwał słupki i poprzeczki bramki Stali Kraśnik. W środę miał zdecydowanie lepiej ustawiony celownik. Najpierw strzelił nie do obrony z rzutu wolnego, z około 20 metrów. Potem dobił uderzenie Ireneusza Barana. Co najważniejsze niebiesko-biali pokonali Powiślaka Końskowola 4:1. – Po pół godzinie gry prowadziliśmy 3:0. Niestety, później było trochę gorzej. Ten wynik nas uśpił i spotkanie nie było wielkim widowiskiem. Cieszą jednak trzy kolejne punkty – mówi Marek Sadowski, trener ekipy z Tomaszowa Lubelskiego.

Ważne zwycięstwo w środę odnieśli piłkarze z Piotrowic. POM Iskra pokonała w meczu o sześć punktów Unię Hrubieszów 2:1 i przedłużyła swoje nadzieje na utrzymanie. – Mówiłem chłopakom przed pierwszym gwizdkiem, że wszystko jest w naszych nogach i wygrana bardzo nam pomoże w kontekście walki o utrzymanie. Mieliśmy jednak trochę szczęścia w Hrubieszowie – przyznaje Konrad Maciejczyk opiekun gości. Unia przy stanie 1:1 zmarnowała rzut karny, którego nie wykorzystał Ivan Oleksiuk. Później przyjezdni też spudłowali z 11 metrów, bo Grzegorz Fularski nie znalazł sposobu na bramkarza rywali. W samej końcówce Rafał Bartoszcze głową wpakował jednak piłkę do siatki i został bohaterem zespołu z Piotrowic.

WYNIKI 26. KOLEJKI



Polesie Kock – Stal Kraśnik 1:1 (Misiarz 70-z karnego – Rodewicz 68) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Powiślak Końskowola 4:1 (Karólak 19, 23, Szuta 30, Kłos 90 – R. Giziński 90+2) * Unia Hrubieszów – POM Iskra Piotrowice 1:2 (Pańko 5-z karnego – K. Ostrowski 25, Bartoszcze 88) * Górnik II Łęczna – LKS Milanów 3:0 (Michalak 54, 80, Turewicz 85) * Kłos Chełm – Lewart Lubartów 1:2 (Drzewicki 23- Zuber 29, Niewęgłowski 40) * Kryształ Werbkowice – Lublinianka Lublin 1:2 (Rybka 24-z karnego – Stefański 15, Milcz 90) * Victoria Żmudź – Włodawianka Włodawa 0:1 (Chodziutko 20-z karnego) * Chełmianka Chełm – Łada 1945 Biłgoraj 4:1 (Pritulak 18, 28, Kotowicz 88, Kompanicki 90 – Perin 80) * Hetman Zamość – Lutnia Piszczac 4:1 (Drozd 20, 40, Kupisz 60, Kanarek 80 – Kucharzewski 4).