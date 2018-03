Czwarta liga i klasa okręgowa ruszą zgodnie z planem?

– Sytuacja z boiskami wygląda jak na ten okres bardzo obiecująco. Co ciekawe mniej problemów z boiskami jest w klasie okręgowej niż w IV lidze – informuje Konrad Krzyszkowski, przewodniczący wydziału gier LZPN. Wszystko wskazuje więc na to, że mecze klasy okręgowej odbędą się zgodnie z planem. Nawet Janowianka, która z reguły u progu rundy ma kłopoty ze swoim boiskiem poinformowała, że murawa nadaje się do gry.

Nieco gorzej wygląda sytuacja w IV lidze. Problemy z boiskami mają Eko Różanka i Powiślak Końskowola. Nie wiadomo jeszcze jak wygląda sytuacja w Piotrowicach i Żmudzi, bo zarówno POM jak i Victoria nie zgłaszały żadnych problemów z boiskiem. Problemów z rozegraniem meczu nie będzie także w Tomaszowie Lubelskim, gdzie tamtejsza Tomasovia zmierzy się z się z MKS Ryki. Natomias mecz Lublinianki z Roztoczem Szczebrzeszyn najprawdopodobniej zostanie rozegrany sztucznym boisku obok Areny Lublin. Podobny pomysł zrodził się w Lubartowie, ale tamtejszy Lewart pierwszy mecz w roli gospodarza rozegra dopiero w następnej kolejce.

Ostateczne decyzje odnośnie rozegrania lub przełożenia części meczów pierwszej wiosennej kolejki zapadną w środę.

IV Liga: Tomasovia – MKS Ryki * Victoria Żmudź – Sokół Adamów * Eko Różanka – Stal Kraśnik * Powiślak Końskowola – Hetman Zamość * Kryształ Werbkowice – Górnik II Łęczna * Lublinianka – Roztocze Szczebrzeszyn * Łada 1945 Biłgoraj – Lewart Lubartów * Kłos Chełm pauza.

Lubelska klasa okręgowa:Avia II Świdnik – Orzeł Urzędów * Garbarnia Kurów – Tur Milejów * GKS Niemce – Sygnał Lublin * Granit Bychawa – Stal Poniatowa * Janowianka– Sokół Konopnica * Wisła II Puławy – POM Iskra Piotrowice * Orion Niedrzwica Duża – Polesie Kock * Opolanin Opole Lubelskie – Piaskovia Piaski.