Eko Różanka - Lewart 2:1. To już nie pech, a słabość

Piłkarze Roberta Makarewicza dwa poprzednie spotkania także przegrywali 1:2. Na wygraną czekają już od czterech kolejek. Niedzielne zawody lepiej rozpoczęli gospodarze, bo już w trzeciej minucie gola zdobył Patryk Romaniuk. Kwadrans później Michał Zuber wykorzystał jedną z kilku sytuacji. Później goście, jak to mają w zwyczaju pudłowali na potęgę. Słupek w pierwszej połowie, poprzeczka w drugiej i kilka zmarnowanych pojedynków jeden na jeden z bramkarzem rywali.

Piłkarze Sławomira Skorupskiego czekali jednak cierpliwie na swoją szansę i doczekali się w samej końcówce. Świetnie zachował się Wojciech Więcaszek. Najpierw uprzedził bramkarza rywali, a następnie wycofał piłkę do Władysława Magdysza, a ten z kilku metrów wpakował ją do siatki. – Wiadomo, że po takim zwycięstwie jesteśmy podwójnie zadowoleni. Nie dość, że pokonaliśmy mocnego rywala, to jeszcze w ostatnich minutach spotkania. Moim zdaniem, to jednak był bardziej mecz na remis – mówi Sławomir Skorupski, trener Eko Różanka.

– To już nie pech, tylko nasza słabość – ocenia Robert Makarewicz, trener Lewartu. – Znowu marnowaliśmy wiele dogodnych okazji, a na dodatek po raz kolejny daliśmy sobie strzelić bramkę w jednej z ostatnich akcji meczu. Chcieliśmy się przełamać, ale znowu nie wyszło. Jesteśmy podłamani takim obrotem sprawy, ale wierzę, że wkrótce się pozbieramy i pokażemy, że stać nas na dużo więcej – dodaje szkoleniowiec ekipy z Lubartowa.

Eko Różanka – Lewart Lubartów 2:1 (1:1)

Bramki: Romaniuk (3), Magdysz (90) – Zuber (18).

Eko: Witkowski – Prus, Żakowski, Jędrzejuk, Szeliuk, Gołąb (68 Łobko), Jankowski (82 Bartnik), Walaszek (65 Sobów), Magdysz, Więcaszek, P. Romaniuk (46 Błaszczuk).

Lewart: Kuźma – Majewski (62 Paździor), Piasek, T. Mitura, Marzęda, Rusinek, Pęksa, Adamczuk (70 Szkutnik), D. Pikul (75 Terlecki), Bujak (80 A. Pikul), Zuber (89 R. Mitura).

Żółte kartki: Magdysz, Błaszczuk, Walaszek – Bujak, Terlecki, Szkutnik, Zuber.

Czerwona kartka: T. Mitura (Lewart, 80 min, za faul).

Sędziował: Marcin Kluk (Zamość). Widzów: 250.