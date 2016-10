Podczas gdy pierwszy zespół Górnika Łęczna w piknikowej atmosferze przegrał 0:3 ze Śląskiem Wrocław, rezerwy stworzyły całkiem niezłe widowisko z Hetmanem Zamość, co ważne, przy wymiernym udziale kibiców obu zespołów. Spotkanie rozgrywane było przy sztucznym świetle, a fanatycy z Łęcznej i Zamościa gorąco zagrzewali ulubieńców do walki.

Zarówno Górnik, jak i Hetman stworzyły sobie po kilka naprawdę dobrych sytuacji, ale długo nie potrafiły zamienić ich na gole. W końcu, w 81 min Łukasz Kamiński zdecydował się na uderzenie z dystansu. Futbolówka po odbiciu się od jednego z obrońców zielono-czarnych wpadła do siatki obok zdezorientowanego Dawida Smuga. To było jedyne trafienie tego wieczoru i Hetman zabrał do domu komplet punktów.

Górnik II Łęczna - Hetman Zamość 0:1 (0:0)

Bramka: Łukasz Kamiński (81).

Górnik: Smug - Olszewski, Komor, Bogusławski, Jarecki, Pokrywka, Turewicz, Tymosiak (73 Orysz), Późniak, Duduś (60 Michalak), Aftyka.

Hetman: Kierepka - Fidler, Bubeła, Mazur, Daszkiewicz, Lutsyk (76 D. Baran), Kamiński, Kupisz (90 Otręba), Markowski (80 Czady), Turczyn, Rodewicz (61 Omański).

Sędziował: Jacek Paskudzki.