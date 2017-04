Hetman Zamość ma nowego trenera

Szczyrba Jest wychowankiem AMSPN Hetman. W przeszłości grał w klubie z Zamościa. Jako trener pracował z kolei z Kryształem Werbkowice i Igrosem Krasnobród. Ten pierwszy klub wprowadził do IV ligi. W styczniu tego roku został szkoleniowcem juniorów starszych drużyny z Zamościa. W najbliższym czasie będzie próbował pogodzić obie funkcje. Na ławce 39-latkowi pomagać będzie Krzysztof Krupa. Jak długo Szczyrba będzie pracował z seniorami?

– Na razie trudno powiedzieć. Tymczasowa posada ma to do siebie, że szybko może zostać znaleziony nowy szkoleniowiec. Ale z drugiej strony, jeżeli wyniki będą zadowalające to kto wie, może zostanę na dłużej. Szczerze mówiąc specjalnie się jednak nad tym nie zastanawiam. Skupiamy się wszyscy na najbliższym spotkaniu. Nie ma sensu wybiegać za bardzo w przyszłość – mówi Jacek Szczyrba.

Przypomnijmy, że Rafał Turczyn i jego koledzy na wiosnę wystartowali zdecydowanie poniżej oczekiwań. W czterech meczach rundy rewanżowej zamościanie zdołali wywalczyć tylko cztery punkty. Po sobotniej porażce ze Stalą Kraśnik (1:2) z posadą trenera pożegnał się Krzysztof Rysak i jego współpracownicy.

Co na razie jest głównym problemem, jeżeli chodzi o Hetmana? Wydaje się, że drużyna została porządnie wzmocniona. Niestety, na razie nie udało się poukładać wszystkich nowych klocków. – Na pewno potrzebujemy czasu, żeby wszyscy się zgrali. Być może potrzeba nam jednego pewnego zwycięstwa, żeby uwierzyć w siebie? Ja jestem przekonany, że z tygodnia na tydzień będziemy wyglądali dużo lepiej – przekonuje Filip Drozd, który w Kraśniku zdobył pierwszego gola w nowych barwach. To jednak nie wystarczyło, żeby wywalczyć chociażby „oczko”.

– Nie jest łatwo od razu wyjaśnić w czym tkwi problem. Ja na razie chcę małymi kroczkami iść do przodu. Mam swoje przemyślenia na temat drużyny. Na pewno nie należy się spodziewać żadnej rewolucji kadrowej. Raczej zmian w ustawieniu zespołu – dodaje trener Szczyrba, który we wtorek miał poprowadzić pierwszy trening z zespołem seniorów. Jak pogodzi pracę z dwoma drużynami? – To ustalimy z zarządem pod koniec tygodnia – dodaje nowy szkoleniowiec Hetmana, który zadebiutuje w tej roli w sobotę. Jego piłkarze zmierzą się u siebie z Powiślakiem Końskowola, jedną z pozytywnych niespodzianek na wiosnę. Początek zawodów zaplanowano na godz. 16.