Hetman Zamość na remis z juniorami Legii Warszawa

Do przerwy lepsi o gola byli goście. Celnym strzałem zza pola karnego popisał się Paweł Myśliwiecki. Rafał Kycko i spółka kilka razy przycisnęli młodych piłkarzy mistrza Polski, ale mimo dobrych okazji nie udało się podwyższyć prowadzenia. Tuż po zmianie stron Legia zmarnowała rzut karny. Stołeczny zespół dopiął jednak swego w 80 minucie za sprawą Łukasza Łakomego, który przymierzył do siatki z około... 30 metrów.

– Na pewno to był dla nas bardzo pożyteczny sprawdzian. Z tak dobrze zorganizowanym pod względem taktycznym przeciwnikiem, a do tego imponującym wyszkoleniem nie mieliśmy chyba jeszcze okazji grać – mówi Piotr Welcz, dyrektor sportowy Hetmana. – Lepiej spisaliśmy się w pierwszej połowie. W drugiej po zmianach może brakowało trochę jakości, ale ogólnie ten sparing trzeba zapisać na plus. Oczywiście, mamy pewne kłopoty i z trenerem Ziarkowskim będziemy się zastanawiali, jak je rozwiązać – dodaje.

Kłopot numer jeden to fatalne wieści odnośnie stanu zdrowia Rafała Turczyna, który w ogóle może nie pojawić się na wiosnę na boisku ze względu na uraz oka. – Bardzo współczujemy Rafałowi, bo okazuje się, że mogą go czekać nawet dwie operacje – wyjaśnia Piotr Welcz.

W tej sytuacji zamościanie mają problem przede wszystkim na bokach pomocy. Przez tydzień w treningach z zespołem będzie uczestniczył Damian Kuśmierz z Chełmianki. Zawodnik ma jeszcze wystąpić w kolejnym meczu kontrolnym z... Chełmianką. Po tym spotkaniu zapadnie decyzja, czy zostanie w drużynie trenera Ziarkowskiego na dłużej.

Niedawno umowy podpisali: Kacper Nastałek i Paweł Daszek, a w sobotę to samo zrobił Marcin Świech. Zamknięty jest za to temat pozyskania Krystiana Michalak. – Wydawało się, że jesteśmy blisko porozumienia, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Śmialiśmy się też, że Marcin Świech podpisał kontrakt na Łazienkowskiej. Na razie z Hetmanem, a w przyszłości życzymy mu oczywiście transferu do Legii – dodaje dyrektor sportowy Hetmana.

Legia Warszawa CLJ – Hetman Zamość 1:1 (0:1)

Bramki: Łakomy (80) – Myśliwiecki (14).

Legia: Miszta – Sitek, Czach, Grudziński, Konik, Kukułowicz (75 Ciepiela), Lorenc, Neuman, Rosołe, Szwed, Zjawiński (60 Łakomy).

Hetman: Skrzypek (46 Wyłupek) – Kanarek, Żmuda, Świech, Daszkiewicz (80 Luterek), Kuśmierz (46 Daszek), Solecki (46 Baran), Kycko, Stefański (75 Miedźwiedź), Paluch, Myśliwiecki (70 Nastałek).