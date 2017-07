Hetman Zamość rozbił juniorów Legii Warszawa 6:0

Pierwsze fragmenty nie wskazywały na to, że zespół Marka Motyki może wygrać aż tak wysoko. Legia też pokazywała się z dobrej strony i gospodarze nie mogli stworzyć sobie dogodnej sytuacji. W 25 minucie na listę strzelców wpisał się jednak Kupisz. Później wynik poprawił Jakub Bednara, a jeszcze przed przerwą świetną, zespołową akcję celną główką wykończył Paluch. Asystę w tej sytuacji zaliczył Rafał Turczyn.

Po zmianie stron Hetman znowu zdobył trzy gole. Tym razem łupem bramkowym podzielili się Paluch i Kupisz. Po przerwie na murawie zameldował się Piotr Stefański z Lublinianki, który będzie ostatnim wzmocnieniem klubu z Zamościa w letnim okienku transferowym.

– Szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku – przyznaje Piotr Welcz, dyrektor sportowy Hetmana. – Na początku naprawdę mieliśmy duże problemy z Legią. Rywale mogli się podobać. Później zdominowaliśmy ich jednak przede wszystkich pod względem fizycznym. Pokazaliśmy też moc w ofensywie, bo Damian Kupisz i Michał Paluch praktycznie non-stop stwarzali zagrożenie pod bramką ekipy z Warszawy – dodaje Welcz.

Wkrótce do kolegów powinien dołączyć Damian Baran, który wraca z zagranicy. Nieco później także Maciej Markowski. Kontuzję leczy z kolei Błażej Omański, ale powoli dochodzi do siebie i być może będzie do dyspozycji na pierwsze spotkanie ligowe. Teraz ruch będzie się odbywał w drugą stronę, bo działacze głównego faworyta do awansu będą chcieli wypożyczyć kilku zawodników do innych klubów. Kto w najbliższym czasie może opuścić zespół? Szymon Nowak i Norbert Myszka najprawdopodobniej trafią do Kryształu Werbkowice. Huczwa Tyszowce może za to pozyskać: Karola Bukowskiego, Łukasza Bubełę, a także Damiana Ziółkowskiego. Ten ostatni mimo dobrych występów w poprzednim sezonie chce wrócić do Huczwy. Nie trenuje z Hetmanem i wszystko wskazuje na to, że dostanie zgodę na transfer. Z kolei bramkarz Kamil Tomczyszyn byłby mile widziany w Unii Hrubieszów.

W próbie generalnej przed ligą piłkarze trenera Motyki w środę zmierzą się z beniaminkiem III ligi Chełmianką. Mecz zostanie rozegrany w Zamościu o godz. 17.

Hetman Zamość – Legia Warszawa CLJ 6:0 (3:0)

Bramki: Kupisz (25, 78), Paluch (41, 60, 66), Bednara (32).

Hetman: Troshupa – Kanarek (46 Gąska), Żmuda, Bednara, Daszkiewicz, Solecki, Mietlicki, Kycko (46 Stefański), Turczyn (46 Otręba), Kupisz, Paluch.