Hetman Zamość zagra z Eko Różanka na bocznym boisku

Piłkarze Jacka Ziarkowskiego tak, jak reszta zespołów nie rozpoczęli w weekend rundy wiosennej. Zamościanie na 99 procent są jednak pewni, że wystartują w najbliższy weekend. Wystąpili już do LZPN o zgodę na rozegranie meczu z Eko Różanka na bocznym boisku ze sztuczną nawierzchnią

Chociaż okienko transferowe z powodu przełożenia pierwszej, wiosennej serii gier zostało przedłużone o kolejny tydzień, to Hetman zamknął już kadrę. W ostatnich dniach udało się wzmocnić defensywę, a także skrzydło. Do zespołu trenera Ziarkowskiego dołączyli: Michał Dudek, który ostatnio występował w Karpatach Krosno oraz Damian Kuśmierz wypożyczony z Chełmianki.

– To już koniec, zamykamy naszą kadrę. Naprawdę musiałaby się trafić jakaś niesamowita okazja, żebyśmy z niej skorzystali – wyjaśnia Piotr Welcz, dyrektor sportowy ekipy z Zamościa. Dodaje też, że Dudek może grać nie tylko w obronie. – Z powodzeniem radził sobie także na pozycji defensywnego pomocnika. Rywalizował na poziomie III ligi i liczymy, że naprawdę okaże się cennym nabytkiem. Cieszymy się, że do nas dołączył. Miło grę z Michałem wspominają Rafał Kycko, a także Marcin Świech i obaj polecali nam tego gracza.

To już pewne, że na wiosnę na boisku nie będzie mógł się pojawić Rafał Turczyn, który doznał urazu oka. Skrzydłowy będzie musiał poddać się dwóm zabiegom. – Ten pierwszy jest planowany już niedługo. Potem czeka go też druga operacja. Wielka szkoda, bo Rafał był ważną częścią zespołu, ale obecnie życzymy mu przede wszystkim zdrowia. Jak poradzimy sobie na bokach pomocy? Po to przychodzi Damian Kuśmierz. Są też przecież Piotrek Stefański, czy młody Patryk Miedźwiedź, który z dobrej strony pokazywał się przy okazji meczów kontrolnych. Trener Ziarkowski na skrzydle sprawdzał też Pawła Myśliwieckiego, więc wielkich problemów nie będzie – wyjaśnia Piotr Welcz.

W ostatniej chwili nowy zespół znalazł również Karol Bukowski, który wyjechał na studia i będzie teraz zakładał koszulkę Bronowianki Kraków. Za dwa-trzy tygodnie do dyspozycji powinien być już także wracający do zdrowia po kontuzji Damian Otręba.

Nie udało się zagrać w Końskowoli, ale nic nie powinno stanąć już na przeszkodzie, żeby Hetman rozpoczął rundę rewanżową w najbliższą sobotę. Rywalem będzie beniaminek z Różanki, a zawody maja zostać rozegrane na bocznym boisku OSiR przy ul. Królowej Jadwigi. – Zwróciliśmy się już z prośbą o zgodę do Wydziału Gier LZPN i mogę powiedzieć, że na 99 procent nasz mecz się odbędzie. Nie możemy się już doczekać inauguracji. Wszyscy mają dość żmudnych przygotowań i gry o nic. Tak samo do sprawy podchodzą w Różance i też są chętni, żeby zagrać na sztucznej nawierzchni.