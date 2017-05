IV liga: Kryształ kontra Górnik II, czy Lewart zatrzyma Chełmiankę?

Drużyna Roberta Wieczerzaka jako jedna z nielicznych potrafiła w rundzie jesiennej zatrzymać zielono-czarnych. W Łęcznej udało się zremisować 1:1. Teraz gospodarze także nie będą stali na straconej pozycji. Po pauzie za żółte kartki do gry wracają: Bartek Reszczyński, Krystian Wołoch i Dawid Wurszt. Do dyspozycji będzie również Łukasz Śmiałko. – Nie ma co ukrywać, że będziemy mocniejsi niż w ostatnim meczu z Kłosem Chełm. Chcemy powalczyć z Górnikiem, a ostatnio mecze z tym rywalem całkiem nieźle się nam układały, dlatego liczymy, że po końcowym gwizdku w sobotę też będziemy w dobrych nastrojach – mówi Robert Wieczerzak.

Kryształ sobotnim spotkaniem rozpoczyna maraton pojedynków z samą czołówką tabeli. Ekipa z Werbkowic za tydzień jedzie do Zamościa, żeby zmierzyć się z Hetmanem, a później czeka ją starcie u siebie z Chełmianką. – Rzeczywiście mamy w najbliższym czasie sporo trudnych meczów. Nie tylko, jeżeli chodzi o te najlepsze zespoły w lidze. Później zagramy przecież z walczącymi o utrzymanie: Victorią Żmudź i Unią Hrubieszów. Trzeba punktować, jeżeli chcemy zostać na tym szóstym miejscu – dodaje trener Wierczerzak.

Górnik II bez względu na to, czy ma do dyspozycji posiłki z pierwszej drużyny, czy gra swoimi zawodnikami i tak radzi sobie na wiosnę znakomicie. W 11 występach zielono-czarni zanotowali 11 zwycięstw i jedną porażkę – dwa tygodnie temu w Lubartowie 3:5. Piłkarze Jacka Fiedenia ciągle są najpoważniejszym rywalem Chełmianki w walce o pierwsze miejsce. Obecnie tracą do rywali siedem punktów, ale zespół Artura Bożyka w sobotę (godz. 17) czeka wyjazd do Lubartowa.

Biało-zieloni po remisie ze Stalą Kraśnik zanotowali już sześć zwycięstw z rzędu. Ostatnio łatwo poradzili sobie z LKS Milanów, który pokonali 6:0. Podczas obecnej serii zwycięstw Mateusz Kompanicki i jego koledzy nastrzelali 23 bramki. Lewart też ostatnio imponuje skutecznością. Potrafił zaaplikować pięć goli ekipie z Łęcznej, a przed tygodniem przegrał z Hetmanem 3:5. Michał Zuber jest najskuteczniejszym zawodnikiem na wiosnę. Uzbierał już 12 goli. Teraz będzie próbował znaleźć sposób także na bramkarza lidera tabeli.

Trener Bożyk będzie miał już znacznie szersze pole manewru przy wyborze składu. Po pauzie za kartki do gry wracają: Michał Kobiałka, Jakub Niewęgłowski, Michał Wołos, Paweł Uliczny oraz Dawid Greguła.