IV liga: Stal Kraśnik, Kryształ i Kłos nadal z kompletem

W drugiej kolejce faworyci już nie zawodzili. Hetman Zamość pokonał beniaminka z Różanki 4:1. Już do przerwy goście prowadzili 3:0. Bohaterami spotkania okazali się: Damian Kupisz i Łukasz Mietlicki. Obaj zdobyli po dwie bramki.

Z kolei Stal Kraśnik po mało przekonującym zwycięstwie na inaugurację tym razem bez większych problemów uporała się z Victorią Żmudź. Gole Ernesta Skrzyńskiego i Daniela Szewca po 45 minutach pozwalały gościom kontrolować już przebieg boiskowych wydarzeń.

Udanie przygodę w roli trenera Powiślaka Końskowola rozpoczął Łukasz Giza. Jego piłkarze we wtorek ograli Górnika II Łęczna. Zwycięską bramkę na 2:1 w 83 minucie zdobył Jakub Wankiewicz. Podniósł się też Lewart. Michał Zuber i spółka zawiedli na inaugurację przeciwko Ładzie Biłgoraj, ale straty powetowali sobie w starciu z MKS Ryki. Pokonali beniaminka 4:1. Hat-tricka zapisał zresztą na swoim koncie właśnie Zuber.

Zaskoczeniem nie jest postawa Stali, która jest jedną z trzech drużyn z dwoma zwycięstwami na koncie. Druga z takich ekip to Kryształ Werbkowice. Trzecią jest za to Kłos Chełm, który do tej pory ograł Włodawiankę i Ładę.

WYNIKI 2. KOLEJKI

Kłos Chełm – Łada 1945 Biłgoraj 3:2 (Stepaniuk 5, Drzewicki 45, 90-z karnego – Nawrocki 40, Czok 90+3) * MKS Ryki – Lewart Lubartów 1:4 (Osojca 20 – Marzęda 15, Zuber 48, 51, 53) * Lublinianka Lublin – Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:2 (Milcz 4, Bielak 8, Ptaszyński 88 – Mruk 44, Mielniczuk 48) * Kryształ Werbkowice – Roztocze Szczebrzeszyn 2:0 (Rybka 10-z karnego, Reszczyński 70) * Powiślak Końskowola – Górnik II Łęczna 2:1 (Fularski 25-z karnego, Wankiewicz 83 – Szczerba 30) * Eko Różanka – Hetman Zamość 1:4 (Szeluk 86 – Mietlicki 20, 90-z karnego, Kupisz 21, 40) * Victoria Żmudź – Stal Kraśnik 0:3 (Skrzyński 30, Szewc 40, Drozd 70) * Włodawianka Włodawa – Sokół Adamów 2:6 (Chwedoruk 40, 50 – Torbicz 5-samobójcza, Wiraszka 30, 90-z karnego, Baran 34, 36, Borkowski 80).