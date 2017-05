Łada - Victoria 4:1, ważna wygrana Unii Hrubieszów we Włodawie

Do przerwy walka w Biłgoraju była w miarę wyrównana, bo po 40 minutach Łada remisowała z Victorią Żmudź 1:1. Tuż przed zejściem do szatni Patryk Dorosz trafił jednak na 2:1. Bramka do szatni wyraźnie podcięła skrzydła przyjezdnym.

Po przerwie dominowali gospodarze. Mecz zamknął w zasadzie trzeci gol autorstwa Jurija Perina. Ostatecznie Łada pokonała rywali 4:1. – Co tu dużo mówić. Po drugim trafieniu dla gospodarzy zeszło z nas powietrze i niewiele byliśmy już w stanie zdziałać. Ogólnie zagraliśmy jednak słabe spotkanie – nie ukrywał Piotr Moliński, szkoleniowiec zespołu ze Żmudzi.

Łada 1945 Biłgoraj – Victoria Żmudź 4:1 (2:1)

Bramki: Dorosz (35, 44), Perin (53), Czok (73) – Paskiw (40).

Łada: Szawara – Misiarz, Sobótka, Mazurek, Kuliński, Rataj, (75 Konopka), Birut, Stetskiw, Skubisz (65 Czok), Dorosz (70 Pyda), Perin.

Victoria: Łopąg – Brodalski, Wagner, Rzążewski, Kołodziejczyk (70 Grądzki), Pogorzelec (70 Kasprzycki), Paskiw (75 Żmuda), Tywoniuk, Misztal, Ścibior, Furta (20 Adamczuk).

Żółta kartka: Brodalski (Victoria).

Sędziował: Arkadiusz Łaszkiewicz (Zamość). Widzów: 400.

Unia gromi we Włodawie

Walka o utrzymanie nabiera rumieńców. Unia Hrubieszów rozbiła na wyjeździe Włodawiankę aż 5:0! Bohaterem gości był Aleksander Poterucha, który skompletował hat-tricka. Dzięki temu Drużyna Dariusza Herbina odskoczyła od strefy spadkowej na cztery punkty.

Włodawianka Włodawa – Unia Hrubieszów 0:5 (0:1)

Bramki: Poterucha (14, 68, 83), Goch (65), Oleksiuk (79).

Włodawianka: Polak – Aftyka, Drahanczuk, Bartnik, Leszczyński, Nielipiuk, Kuczyński (70 Kiszyjew), Więcaszek, Zdolski (85 Zaborek), Błaszczuk, Chodziutko (62 Kędzierski.

Unia: Dobromilski – Oleksiuk, Kazan, Wiejak (88 Zając), A. Oleszczuk (85 Smoła), Fulara, Goch, Podgórski, Filipczuk (79 Pietrusiewicz), Poteucha, M. Oleszczuk (82 Stepaniuk).

Sędziował: Karol Walczuk-Wałczuk (Biała Podlaska). Widzów: 350.