Lewart - Chełmianka 0:0. Lider powiększa przewagę

Drużyna Roberta Makarewicza pokazała, że potrafi grać nie tylko do przodu. W końcu, w dwóch ostatnich spotkaniach Lewart zdobył osiem goli, ale i stracił osiem. Tym razem gospodarze byli bardzo uważni w tyłach. Do przerwy wielkich sytuacji pod obiema bramkami nie było. Zawody nabrały rumieńców po zmianie stron.

Pierwsze fragmenty po przerwie to dominacja Chełmianki. Goście nie udokumentowali jednak swojej przewagi barmką. Po przerwie na boisku zameldował się Dariusz Michna i to on mógł otworzyć wynik, ale przymierzył tylko w poprzeczkę. Szansę na kolejnego gola na wiosnę miał też Michał Zuber. Najlepszy snajper miejscowych uderzał z 16 metrów, ale nieznacznie się pomylił.

W 80 minucie bliski szczęścia był z kolei Damian Koprucha. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego 23-latek główkował w poprzeczkę. W samej końcówce ekipa z Lubartowa wychodziła z kilkoma groźnymi kontrami, ale prostopadłe podania Dawida Niewęgłowskiego nie dotarły do kolegów z drużyny i spotkanie zakończyło się remisem.

– Nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego wyniku – mówi Robert Makarewicz, trener Lewartu. – Chcieliśmy pokazać rywalowi, że chociaż straciliśmy dwóch ważnych piłkarzy z pierwszej rundy czyli Mateusza Kompanickiego i Jakuba Niewęgłowskiego, to potrafimy grać w piłkę. Ustawiliśmy się nieco inaczej i chcieliśmy zagrać na zero z tyłu. To się udało. Obie drużyny były bardzo zdyscyplinowane i miały swoje okazje – dodaje szkoleniowiec miejscowych.

Lewart Lubartów – Chełmianka Chełm 0:0

Lewart: Parzyszek – Rusinek, Stopa, Majewski (46 Michna), D. Niewęgłowski, Pęksa, A. Pikul, Kuzioła (46 Terlecki), Bujak, Zuber, D. Pikul.

Chełmianka: Drzewiecki – Wołos, J. Niewęgłowski, Maliszewski, Falisiewicz, Budzyński, (55 Koprucha), Jabkowski (58 Kotowicz), Kobiałka, Uliczny, Pritulak (89 Kwiatkowski), Kompanicki

Żółte kartki: Michna, Bujak – Uliczny, Kobiałka.

Czerwona kartka: Uliczny (Chełmianka, 88 min, za drugą żółtą).

Sędziował: Jakub Bancerz (Lublin).