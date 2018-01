Lewart już rusza z treningami. Będzie trzech nowych?

Zuber jest wychowankiem zielono-czarnych, ale z powodu kontuzji jego przygoda z piłką wyhamowała. Ostatnio jednak 24-latek strzelał mnóstwo goli w IV lidze i chce jeszcze spróbować swoich sił w wyższej lidze. – Górnik na razie chce sprawdzić Michała, jak będzie sobie radził. Moim zdaniem zostanie w Łęcznej i życzę mu powrotu do tego zespołu, ale gdyby jednak się nie udało, to u nas zawsze będzie dla niego miejsce – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski. Dodaje też, że „Zubi” pojawi się na poniedziałkowych zajęciach. – Chciał z nami potrenować i nie mamy nic przeciwko – mówi trener Lewartu.

Ekipa z Lubartowa może stracić także Arkadiusza Adamczuka. Zawodnik tak naprawdę był wypożyczony z Polesia Kock tylko na pół roku i formalnie jest teraz graczem klubu z lubelskiej klasy okręgowej. Obecnie rozgląda się jednak za nowym pracodawcą wyżej i niewykluczone, że wyląduje w jednym z naszych trzecioligowców. – Arka na razie z nami nie będzie, ale również nie jest przesądzone, że na pewno na wiosnę nie będzie zakładał koszulki Lewartu – wyjaśnia popularny „Mierzej”.

Dodaje też dlaczego zdecydował się na tak szybkie wznowienie treningów. – Mieliśmy zaczynać dopiero 16 stycznia, ale pogoda jest całkiem dobra, więc trzeba to wykorzystać. Pierwsze 10 dni to będzie tylko wprowadzenie do tej najcięższej pracy.

W poniedziałkowych zajęciach może uczestniczyć trzech nowych piłkarzy. Praktycznie przesądzony jest transfer Patryka Błaziaka. Do drużyny trenera Mierzejewskiego mogą również dołączyć: Karol Rycaj (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), a także Patryk Pokrywka (Górnik II Łęczna). Ten pierwszy w rundzie jesiennej zaliczył 14 występów w III lidze, ale tylko trzy razy znalazł się w podstawowym składzie. Pokrywka jest wychowankiem Górnika Łęczna, a był także przymierzany do Chełmianki. Ostatnio leczył jednak kontuzję.

– Szczerze mówiąc dzwoni do nas sporo chłopaków, dlatego wielu musiałem odmówić. Wiadomo, że jeżeli stracimy Michała Zubera, to przede wszystkim trzeba będzie znaleźć jego następcę. Michał strzelał mnóstwo goli i to nie będzie łatwe zadanie. Na początek spodziewam się trzech-czterech nowych chłopaków, a co będzie dalej jeszcze zobaczymy – wyjaśnia szkoleniowiec ekipy z Lubartowa.

Pierwszy mecz kontrolny Jacek Paździor i spółka rozegrają 28 stycznia, a rywalem będzie Wisła II Puławy. Później Lewart zmierzy się ze Spartą Rejowiec Fabryczny (7 lutego), a następnie z: Sokołem Adamów (10 lub 11 lutego), Kłosem Chełm (14 lutego), Mazovią Mińsk Mazowiecki (24 lutego), Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski (3 marca), czy Orlętami Łuków (11 marca).