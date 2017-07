Lewart potrzebuje więcej doświadczenia

Będzie sporo zmian w kadrze Lewartu. Ekipa z Lubartowa straci kilku rezerwowych zawodników. Wygląda jednak na to, że uda się zatrzymać w zespole Michała Zubera, najlepszego strzelca drużyny

Zuber do Lubartowa wrócił w zimie. Mimo wszystko w pół sezonu zdążył strzelić aż 20 bramek. W tej sytuacji oferty z innych klubów nikogo nie powinny specjalnie dziwić. – Osiągnęliśmy porozumienie z Michałem. Podoba mu się w zespole i powinien u nas zostać na dłużej. Był bardzo ważnym ogniwem Lewartu. Wiadomo, że strzelał sporo goli, ale to też zasługa naszego ofensywnego stylu gry i podań kolegów – mówi Robert Makarewicz, opiekun ekipy z Lubartowa.

Kto w lecie opuści drużynę? Jacek Sowa i Damian Kuzioła szukają sobie nowych klubów, a z Polski wyjechali: Dariusz Michna, Ernest Wiącek, a także Adrian Pikul. Dodatkowo trwają negocjacje pomiędzy Lewartem i Chełmianką odnośnie transferu Dawida Niewęgłowskiego. – Dawid bardzo chce spróbować swoich sił w III lidze i dołączyć do brata Jakuba, a także Mateusza Kompanickiego. Sprawa jest w toku, ale spodziewam się, że jednak od nas odejście, bo drużyna z Chełma zaproponowała mu trzy razy lepsze warunki finansowe. My nie byliśmy w stanie konkurować z taką ofertą – przyznaje trener Makarewicz.

W Lubartowie szykują jednak ciekawe transfery. Do zespołu może dołączyć nawet pięciu nowych graczy. – Chodzi nam przede wszystkim o nowych ludzi w defensywie. Potrafiliśmy na wiosnę zdobywać sporo goli, ale popełnialiśmy juniorskie błędy i to w końcówkach meczów. Chcemy wzmocnić rywalizację na innych pozycjach. Jeżeli uda się przeprowadzić wszystkie ruchy, które sobie zakładamy, to będzie szansa, żebyśmy w nowych rozgrywkach bili się o czołówkę tabeli – dodaje szkoleniowiec ekipy z Lubartowa. Przyznaje też, że potrzebuje więcej doświadczonych graczy. – Nasza kadra była naprawdę młoda. Na wiosnę średnia wieku wynosiła 20,5 roku. Część naszych wychowanków nie stawia futbolu na pierwszym miejscu, więc chcemy trochę zmienić podejście – wyjaśnia trener Makarewicz.

Jego podopieczni na 15 lipca mają zaplanowaną grę wewnętrzną. Cztery dni później sprawdzą się na tle Orląt Radzyń Podlaski. Później rywalami będą kolejne mocne drużyny. Najpierw Podlasie Biała Podlaska (22 lipca), a następnie: Górnik II Łęczna (26 lipca) i Avia Świdnik (29 lipca). Na 5 sierpnia zaplanowano spotkanie Pucharu Polski.