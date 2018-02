Lublinianka zremisowała z Bronią Radom 2:2

Piłkarze Grzegorza Białka mają za sobą pożyteczny sparing. Lublinianka zremisowała na wyjeździe z Bronią Radom 2:2. Wszystko wskazuje na to, że trzech zawodników testowanych w ostatnich tygodniach zostanie w klubie z Wieniawy

Mecz w Radomiu nie zaczął się dobrze dla gości. Po 20 minutach, to Broń prowadziła już 2:0. Kilka chwil później kontaktowe trafienie zaliczył jednak Erwin Sobiech. Później przyjezdni przejęli inicjatywę, ale nie udało im się wyrównać. Po zmianie stron szybko dwie świetne okazje miał Dawid Skoczylas. Za każdym razem przegrywał jednak pojedynki z bramkarzem rywali. Lepszą skutecznością wykazał się Paweł Bielak. W 61 minucie w sytuacji sam na sam strzelił na 2:2. Później obie ekipy miały szanse na kolejne gole, ale wynik już się nie zmienił.

– To był dla nas bardzo pożyteczny sparing. Mieliśmy lepsze i gorsze momenty, ale ogólnie poziom obu zespołów był całkiem dobry – mówi Grzegorz Białek, trener Lublinianki. – Początek był słaby w naszym wykonaniu. Rywale dwa nasze błędy zamienili na dwie bramki. Później to my spisywaliśmy się lepiej. Druga połowa też toczyła się pod nasze dyktando, ale obie drużyny mogły się pokusić o bramki, dlatego remis trzeba uznać za sprawiedliwy – dodaje opiekun klubu z Wieniawy.

W ostatnich meczach kontrolnych trener Białek przyglądał się trójce testowanych zawodników: bramkarzowi, a także lewemu i środkowemu pomocnikowi. W sobotę na boisku zabrakło tego drugiego, ale wygląda na to, że wszyscy na wiosnę będą grali dla ekipy z Lublina. – Myślę, że wszyscy trzej zostaną u nas. Formalności będziemy załatwiali w najbliższym tygodniu – wyjaśnia trener Białek.

W następną sobotę rywalem czwartoligowca będzie Podlasie Biała Podlaska. Zawody zostaną rozegrane na boisku przeciwnika, najprawdopodobniej o godz. 12.

Broń Radom – Lublinianka Lublin 2:2 (2:1)

Bramki dla Lublinianki: Sobiech (24), Bielak (61).

Lublinianka: Mucha (46 zawodnik testowany) – Dzyr (46 Kośka), Myszka (70 Maj), Ptaszyński, Pioś (61 Stępień), Milcz (46 Morenkov), Kuzioła (80 Sobiech), Bogusz (46 zawodnik testowany), Skoczylas (61 Baran), Sobiech (61 Bogusz), Bielak (61 Milcz).