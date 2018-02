Niespodzianka w Świdniku. Avia – Stal Kraśnik 0:5

To tylko sparing, ale wynik jednak robi wrażenie. Stal Kraśnik rozbiła w Świdniku tamtejszą Avię aż 5:0. Dla lidera IV ligi bardzo udana była zwłaszcza pierwsza połowa, w której niebiesko-żółci zaaplikowali rywalom cztery bramki

Pierwsza połowa to popis Stali. Drużyna Daniela Szewca zdecydowanie dominowała na boisku i już w szóstej minucie objęła prowadzenie za sprawą Ernesta Skrzyńskiego. W końcówce tej części gry dwa ciosy zadał jeszcze Rafał Króla, a kolejną bramką na swoim koncie zapisał także Filip Drozd.

Po zmianie stron trener Szewc chciał sprawdzić kilku testowanych zawodników. Dwaj gracze z pola wyraźnie odstawali jednak od reszty kolegów i po 20 minutach szybko im podziękowano za grę. W tym czasie rywalizację zdominowała Avia, ale gospodarze nie zdołali zaliczyć nawet jednego trafienia. Wynik ustalił na kwadrans przed końcem Anton Lucyk.

– Cieszy wysokie zwycięstwo, ale zupełnie nie przywiązujemy do tego wagi. Rywale po prostu trenowali ostatnio znacznie ciężej od nas. My byliśmy świeżsi i mieliśmy większą ochotę do gry – wyjaśnia Daniel Szewc, który przyznaje, że kraśniczanie wkrótce rozwiążą problem na pozycji bramkarza. W sobotę, w pierwszej połowie wystąpił Cezary Andruszak, a w drugiej sprawdzany golkiper, który ma za sobą występy w III lidze.

– Jeszcze nie doszliśmy do porozumienia, ale wierzę, że wkrótce to nastąpi. Wówczas pozostanie nam już jedynie znaleźć dwóch, trzech graczy z pola, bo obecnie jest nas trochę za mało. Wiadomo, że w lidze będą kartki i kontuzje, więc trzeba poszerzyć kadrę. W przyszłym tygodniu spodziewamy się Gruzinów. Kogo testowaliśmy w sobotę? Nie ma sensu mówić o nazwiskach. Szybko podziękowaliśmy obu graczom – dodaje opiekun Stali.

W zespole ze Świdnika zagrał już Sebastian Głaz, który w piątek podpisał półroczny kontrakt z żółto-niebieskimi. Trener Dominik Bednarczyk przyglądał się także trójce testowanych zawodników. W ataku zagrał oczywiście kolejny z nowych nabytków – Piotr Prędota.

Avia Świdnik – Stal Kraśnik 0:5 (0:4)

Bramki: Skrzyński (6), Drozd (35), Król (39, 43-z karnego), Lucyk (75).

Avia: Piotrowski – Maluga (46 Barański), Jarzynka (30 Szymala, 56 Starok), zawodnik testowany I (71 Mroczek), zawodnik testowany II (68 Maluga), Głaz, zawodnik testowany III (46 Kołodziej), Mroczek, (46 Czułowski), Wołos, Prędota (81 zawodnik testowany III), Białek (46 Nowak).

Stal: Andruszak – Gajewski, Pietroń, Pluder, Orzeł, Skrzyński, Matysiak, Szewc, Lucyk, Król, Drozd oraz Leziak i trzech zawodników testowanych.