Osiem goli w Zamościu. Hetman lepszy od Lewartu

Pierwszą bramkę zdobyli jednak goście kiedy na listę strzelców w 19 minucie wpisał się Patryk Stopa. Odpowiedź Hetmana była jednak piorunująca. Najpierw w 27 minucie do siatki trafił Kupisz, a trzy minuty później gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Szymon Solecki i do przerwy podopiecznie trenera Marka Motyki prowadzili 2:1.

Pięć minut po wznowieniu gry do remisu doprowadził Michał Zuber, ale pięć minut później na 3:2 podwyższył Błażej Omański. W 60 minucie drugi raz do bramki Lewartu trafił Kupisz, a na 12 minut przed końcem pomocnik rodem z Koszalina skompletował hattricka. Goście walczyli jednak do końca i w doliczonym czasie gry rozmiary porażki zmniejszył Ten sam zawodnik po raz trzeci trafił do siatki na 12 minut przed zakończeniem spotkania.

Hetman Zamość – Lewart Lubartów 5:3

Bramki: Kupisz (27, 60, 78), Solecki (30), Omański (55) – Stopa (19), Zuber (50), (94)

Tylko jeden gol padł w Hrubieszowie gdzie tamtejsza Unia mierzyła się z Ładą Biłgoraj. Autorem trafienia na wagę trzech „oczek” był Dominik Skubisz, który trafił do siatki w 32 minucie spotkania.

Unia Hrubieszów – Łada Biłgoraj 0:1 (0:1)

Bramki: Skubisz (32)

Górnik Łęczna nie miał problemów z Lublinianką i po golach Patryka Orysza i Aleksa Aftyki dopisał do swojego dorobku trzy punkty. Z kolei bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie pomiędzy Kłosem Chełm, a Kryształem Werbkowice.

Górnik II Łęczna – Lublinianka 2:0 (1:0)

Bramki: Orysz (40), Aftyka (51)

Kłos Chełm – Kryształ Werbkowice 0:0.