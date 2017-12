Po małym trzęsieniu ziemi w Hetmanie cele bez zmian

Ostatnie tygodnie w ekipie Hetmana nie należały do spokojnych. Z funkcji prezesa zrezygnował Mirosław Kędrak, a zastąpił go Krzysztof Krawczuk. Cel drużyny pozostaje jednak bez zmian. W Zamościu ciągle liczą, że awans jest jeszcze możliwy

Z klubem pożegnało się już pięciu piłkarzy. Zanosi się, że szóstym będzie Maciej Markowski, który z powodu poważnej kontuzji kolana rundę wiosenną ma już z głowy. Kolejnym zawodnikiem, który raczej nie założy w najbliższym czasie koszulki Hetmana będzie Błażej Omański. W tym wypadku chodzi o sprawy zawodowe, bo zawodnik musi wybrać między grą, a pracą. Damian Otręba również jest po zabiegu i treningi będzie mógł wznowić dopiero w lutym.

W tej sytuacji można się spodziewać przynajmniej sześciu transferów do klubu. Mile widziany w zespole byłby Damian Ziółkowski, ale sam zawodnik nie chce znowu spróbować swoich sił w wyższej lidze i woli zostać w Huczwie Tyszowce. – Szkoda, bo Damian ma potencjał, żeby spokojnie grać nawet w II lidze. To była jego decyzja, żeby zrezygnować z gry w Hetmanie. Dlatego nie ma tematu jego powrotu – wyjaśnia Piotr Welcz, dyrektor sportowy Hetmana. Gdzie zamościanie szukają wzmocnień? – Mamy na oku dwóch zawodników z wyższej ligi, których widzielibyśmy u nas. Nie chcemy jednak sprowadzić tylko doświadczonych graczy. Wolelibyśmy stworzyć fajną mieszankę rutyniarzy, ale i młodzieży. Dlatego cały czas z trenerem Jackiem Ziarkowskim pracujemy nad wzmocnieniami. Myślę, że jeszcze przed świętami uda nam się ogłosić pierwsze nazwiska nowych zawodników – dodaje dyrektor Welcz.

Wiadomo, że ofertę z Hetmana dostał Krystian Krupa, bramkarz Lublinianki. Musiałby jednak rywalizować o miejsce w bramce z Kacprem Skrzypkiem. Dlatego raczej zdecyduje się na przenosiny do Stali Kraśnik, gdzie zastąpiłby kontuzjowanego Łukasza Kijańczuka. Wygląda też na to, że kolejną rundę w Zamościu spędzi Michał Paluch. – Rozmawiałem z Michałem, a także z prezesem Motoru i w zasadzie wszystko jest już ustalone. Michał chce zostać u nas i my też widzimy go w zespole. Dlatego mogę powiedzieć, że na 99,9 procent zostanie u nas – zapewnia Piotr Welcz. Wyjaśnia też, że cele drużyny się nie zmieniają. – Mamy nowego prezesa, ale w temacie walki o awans nic się nie zmienia. Chcemy jeszcze powalczyć ze Stalą. Strata jest spora, ale nie takie rzeczy działy się w piłce.

Podopieczni trenera Ziarkowskiego na pierwszym treningu w 2018 roku spotkają się 15 stycznia. Mecze kontrolne rozpoczną z kolei od pojedynku z Kłosem Chełm (27 stycznia). W ramach przygotowań do rundy wiosennej zmierzą się jeszcze z: Kryształem Werbkowice (3 lutego), Tomasovią (10 lutego), Motorem Lublin (14 lutego), Sokołem Sieniawa (17 lutego), Legią Warszawa CLJ (24 lutego) oraz 3 marca z Chełmianką. Większość sparingów zostanie rozegrana w Zamościu. Jedynie spotkanie z młodymi zawodnikami Legii odbędzie się w Warszawie.