POM Iskra Piotrowice - Tomasovia 2:0. Trzy punkty za ambicję

POM nadal nie rezygnuje z utrzymania. W niedzielę piłkarze Konrada Maciejczyka pokonali wyżej notowaną Tomasovię 2:0. Efekt? Do bezpiecznej strefy tabeli tracą już tylko cztery punkty

Kapitan zespołu z Piotrowic Rafał Bartoszcze znowu wziął na swoje barki odpowiedzialność za wynik. To on w 28 minucie po centrze z rzutu rożnego Łukasza Mietlickiego wbiegł na krótki słupek i otworzył wynik. Później gospodarze walczyli na całego. Dali z siebie maksimum i nie pozwalali niebiesko-białym grać piłkę. Osaczeni goście musieli posyłać długie podania do przodu i niewiele z tego wynikało. W powietrzu świetnie radził sobie także Maciej Chrześcijan. – Chyba wygrał 100 procent główkowych pojedynków – cieszył się trener Maciejczyk.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie, a na kwadrans przed końcowym gwizdkiem życie Tomasovii skomplikował Damian Szuta, który otrzymał czerwoną kartkę. – Nie wiemy tak do końca za co. Damian chciał tylko zabrać piłkę, odepchnął rywala, a sędzia od razu pokazał mu kartkę – wyjaśnia Marek Sadowski.

W samej końcówce wynik ustalił Karol Kiedrzynek, który z 30 metrów posłał loba do siatki rywali. – To była bardzo ważna wygrana. Drużyna z Tomaszowa mocno nas cisnęła, ale potrafiliśmy zneutralizować ich najmocniejsze strony. Chwała chłopakom, bo zostawili na boisku sporo zdrowia. Na pewno będziemy walczyli do ostatniego meczu, żeby utrzymać IV ligę – zapowiada opiekun miejscowych.

Popularny „Sadek” też chwali przeciwników. – Za ambicję i wolę walki naprawdę zasłużyli na to zwycięstwo. My może trochę ich zlekceważyliśmy w pierwszej połowie? Później było ciężko gonić w dziesiątkę. Nie wykorzystaliśmy też swoich sytuacji. Szkoda, ale naprawdę POM zagrał dobre spotkanie – dodaje szkoleniowiec Tomasovii.

POM Iskra Piotrowice – Tomasovia Tomaszów Lubelski 2:0 (1:0)

Bramki: Bartoszcze (28), Kiedrzynek (90+3).

POM: Wajrak – Piwnicki, Bartoszcze, Nogas (87 Kozieł, M. Orłowski, Gil (67 Baran), Chrześcijan, Mietlicki, Fularski 76 (K. Orłowski), K. Ostrowski (63 Zając), Kiedrzynek.

Tomasovia: Rojek – Misztal (46 Piątkowski), Karwan, Smoła, Skiba, Staszczak (60 Szuta), Mielniczuk (46 Mruk), Baran, Zawiślak (80 Iwanicki), Żurawski.

Żółte kartki: Nogas, M. Orłowski, Chrześcijan, K. Ostrowski, Kiedrzynek, K. Orłowski, Zając – Karwan.

Czerwona kartka: Szuta (75 min, Tomasovia, za niesportowe zachowanie).

Sędziował: Paweł Sitkowski (Kąkolewnica). Widzów: 250.