Poszukiwania wzmocnień w Kraśniku trwają

Stal pierwszy mecz kontrolny rozegra w najbliższą sobotę. Rywalem kraśniczan będzie Alit Ożarów. Niebiesko-żółci powinni mieć już do dyspozycji nowych zawodników. Na początku lutego oczekiwani są także gracze zza wschodniej granicy

Od wielu tygodni wiadomo, że głównym problemem kraśniczan jest pozycja bramkarza. Z powodu kontuzji Łukasza Kijańczuka, którego czeka długa przerwa w grze szansę w końcówce rundy dostał Adrian Kędzierski. I spisywał się bez zarzutu. Problem w tym, że zawodnik wyjechał z Polski. W tej sytuacji Stal musi znaleźć nie jednego, a dwóch golkiperów. Pierwszy powinien dotrzeć na początku lutego.

– Spodziewamy się trzech nowych graczy z Gruzji. Mają się u nas pojawić 4 lutego. Na pewno w tym gronie będzie również bramkarz – przyznaje grający szkoleniowiec lidera tabeli IV ligi. Szybciej, bo w najbliższych dniach na treningach ma zameldować się młody Ukrainiec, którego poleca doskonale znany w Kraśniku Anatolij Ławryszyn. – Myślę, że spróbujemy go podczas najbliższego meczu kontrolnego z Alitem. Od czwartku ma już z nami ćwiczyć – wyjaśnia trener Szewc.

Jak do tej pory przebiegały treningi? – Bez większych problemów. Wiadomo, że pojawiają się jakieś drobne urazy, ale regularnie trenuje 16-18 chłopaków. Z bramkarzami też jakoś sobie radzimy. Mamy zawodnika z juniorów, a w minionym tygodniu pomógł nam Krzysiek Mazur, który gościnnie uczestniczył w zajęciach przy okazji ferii. Już wrócił jednak do Warszawy. Na celowniku mamy oczywiście innych piłkarzy, zwłaszcza, jeżeli chodzi o kogoś do bramki. Rozmowy jednak trwają, jesteśmy dopiero na początku przygotowań i wiele może się jeszcze zdarzyć – wyjaśnia Daniel Szewc.

Pojawiają się też plotki, że niebiesko-żółci są zainteresowani pozyskaniem Karola Karólaka z Tomasovii Tomaszów Lubelski. To nie będzie jednak łatwe, bo Marek Sadowski na pewno nie odda jednego z najważniejszych piłkarzy swojego zespołu. Kto jeszcze mógłby wzmocnić Stal? Mówi się także o Pawle Fornalu z Victorii Żmudź.

W sumie Rafała Króla i jego kolegów w przerwie zimowej czeka osiem gier kontrolnych. Po meczu z Alitem kraśniczanie zmierzą się jeszcze z: Avią Świdnik (3 lutego, mecz zostanie rozegrany na boisku rywala), Kamienną Brody (10 lutego, na boisku w Ożarowie), Lublinianką (17 lutego, w Lublinie), Motorem Lublin CLJ (24 lutego, w Lublinie), Wisłą Ii Puławy (3 marca, w Puławach lub Kraśniku) oraz Tomasovią i Ładą Biłgoraj (oba mecze zostaną rozegrane 10 marca w Kraśniku).