Powiślak gra dalej w Pucharze Polski, porażki Stali Kraśnik i MKS Ryki

Powiślak pokonał w niedzielę Opolanina 2:1 i awansował do III rundy rozgrywek. Bohaterem gości był Maciej Pięta, który zdobył dwa gole

Już w ósmej minucie piłkarze Łukasza Gizy mogli objąć prowadzenie, ale Artur Sułek nie wykorzystał rzutu karnego. Wynik dopiero w 50 minucie otworzył Pięta. Ten sam gracz na 10 minut przed końcowym gwizdkiem podwyższył prowadzenie przyjezdnych. Opolanin walczył do końca, ale zdołał zaliczyć tylko jedno trafienie.

– Jesteśmy zadowoleni z wygranej, szczerze mówiąc jakoś specjalnie na ten puchar się jednak nie napinaliśmy – wyjaśnia popularny „Gizmen”. – Gramy jednak dalej, a to będzie okazja, żeby dać szansę młodym graczom. W niedzielę mieliśmy pięciu juniorów w składzie. To cieszy – dodaje trener Powiślaka.

W Końskowoli w nowym sezonie będzie też grał Mateusz Kłyk. To właśnie tajemniczy napastnik, który miał w ostatnich dniach związać się z drużyną. Kłyk może jednak grać nie tylko w pierwszej linii, ale i na wielu innych pozycjach. – My poszukiwaliśmy przede wszystkim napastnika i widzę Mateusza z przodu – zapewnia Giza.

Opolanin Opole Lubelskie – Powiślak Końskowola 1:2 (0:2)

Bramki dla Powiślaka: Pięta (50, 80).

Powiślak: Bicki (46 Żuber) – Wankiewicz (60 Piotrowski), Kędra, Antoniak, Leszczyński, D. Giziński (46 Rułka), Miazga, Sułek, Pięta, Stępień (46 Sadurski), Salamandra (46 Kwiatek).

NIESPODZIANKI W INNYCH MECZACH

Już w II rundzie rozgrywek nie brakowało niespodzianek. Z rozgrywkami pożegnało się kilku czwartoligowców. Do Lublinianki dołączyły także: Stal Kraśnik i beniaminek MKS Ryki.

Kraśniczanie przegrali z GKS Niemce 0:3. Już do przerwy tracili do rywali dwie bramki. Trzeba jednak dodać, że niebiesko-żółci wystąpili w mocno odmłodzonym składzie. W bramce stanął Łukasz Kijańczuk pozyskany z Chełmianki, a w polu byli jeszcze: Grzegorz Leziak, czy Marcin Wojtaszek. Reszta to jednak przede wszystkim juniorzy.

Emocji nie brakowało w Stężycy, gdzie Mazowsze prowadziło z Polesiem Kock 1:0, ale ostatecznie po bramce Michała Skrzypka z 89 minuty musiało się pogodzić z porażką 2:3. – Było sporo emocji, a wynik ciągle się zmieniał. Przegrywaliśmy, ale później objęliśmy prowadzenie 2:1. W końcówce rywale wyrównali, ale ostatnie słowo należało do nas. Michał Skrzypek świetnym wolejem trafił na 3:2 i zapewnił nam awans – cieszy się Leon Filipek, kierownik ekipy z Kocka.

Podwójnie zadowoleni powinni być piłkarze rezerw Górnika Łęczna. Zielono-czarni w derbach pokonali w niedzielę Tur Milejów 3:1. Za jednym zamachem wywalczyli awans aż do czwartej rundy. Wszystko dzięki temu, że w następnej fazie otrzymali wolny los i mogą w spokoju czekać na kolejnego rywala.

KOMPLET WYNIKÓW II RUNDY PUCHARU POLSKI LZPN

Zawisza Garbów – MKS Ryki 4:3 * Mazowsze Stężyca – Polesie Kock 2:3 * Victoria Rybczewice – Wisła II Puławy 3:1 * Iskra Krzemień – Janowianka Janów Lubelski 0:3 * KS Drzewce – Stal Poniatowa 3:4 * KS Lublin – Lewart Lubartów 1:5 * Tur Milejów – Górnik II Łęczna 1:3 * Opolanin Opole Lubelskie – Powiślak Końskowola 1:2 * POM Iskra Piotrowice – Lublinianka Lublin 2:1 * GKS Niemce – Stal Kraśnik 3:0 Świdniczanka Świdnik Mały – wolny los.

PARY III RUNDY (30 SIERPNIA)

POM Iskra Piotrowice – GKS Niemce * Świdniczanka Świdnik Mały – Stal Poniatowa * Victoria Rybczewice – Janowianka Janów Lubelski * Zawisza Garbów – Powiślak Końskowola * Polesie Kock – Lewart Lubartów * Górnik II Łęczna – wolny los.