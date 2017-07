Powiślak Końskowola wygrał pierwszy sparing 7:0

Popularny „Gizmen” sprawdzał jednego środkowego obrońcę, a dodatkowo młodych graczy: bramkarza Maksymiliana Zolecha i juniorów: Łukasza Stępnia, Wojciecha Sadurskiego i Damiana Kozaka. Pojawił się też Łukasz Kuśmierz, który bronił ostatnio w Mazowszu Stężyca.

– To nie był sparing, tylko raczej mała gierka. Na poważnie zaczniemy ćwiczyć od poniedziałku – zapowiada Łukasz Giza. I dodaje, że wszystko wskazuje na to, że w Końskowoli mogą się pojawić nowi, ciekawi zawodnicy. – Nie chcę mówić o żadnych konkretach, ale jeżeli to, co sobie zaplanowaliśmy wypali, to naprawdę porządnie się wzmocnimy. Nie szukamy uzupełnień składu, tylko graczy, którzy realnie nam pomogą. Prowadzimy rozmowy i w najbliższych dniach okaże się, co z tego wszystkiego wyjdzie – dodaje nowy szkoleniowiec Powiślaka.

Najbardziej palącymi potrzebami są pozycje: napastnika i obrońcy. Nie zanosi się za to na kolejne odejścia z drużyny. Do tej pory z klubem rozstali: Krystian Brudz i Karol Niećko. Do Wisły Puławy po okresie wypożyczenia wrócił z kolei Maksymilian Żuber. Na razie ćwiczy z drugoligowcem, ale czy zostanie w zespole Adama Buczka, to rozstrzygnie się w tym tygodniu. Jakub Wankiewicz i Sebastian Gołębiowski mieli zameldować się na testach w Avii Świdnik, ale teraz mówi się o innych drużynach. Ten pierwszy ma powalczyć o angaż w Orlętach Radzyń Podlaski. Z kolei Gołębiowski na razie ćwiczy z czwartoligowym Hetmanem Zamość.

W następny weekend Damian Kopeć i jego koledzy zmierzą się w meczu kontrolnym z Garbarnią Kurów. Kolejnymi rywalami mają być: Lublinianka (19 lipca), Proch Pionki (22 lipca), Ruch Ryki (26 lipca), a na koniec Powiślak zagra jeszcze z Energią Kozienice (2 sierpnia).

Serokomla Janowiec – Powiślak Końskowola 0:7 (0:2)

Bramki: Kopeć 2, Pięta 2, Stępień, Sułek, R. Giziński.

Powiślak: Zolech (31 Kuśmierz, 61 Bicki) – Pięta, zawodnik testowany I, Antoniak, Leszczyński, Banaszek, Sułek, D. Giziński, Stępień, Kopeć, R. Giziński oraz Sadurski, Kozak.