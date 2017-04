Powiślak – Unia Hrubieszów 1:3. Piąta porażka z rzędu

Mecz był ustawiony praktycznie po kwadransie. W 10 minucie Ivan Oleksiuk wyskoczył najwyżej do dośrodkowania z rzutu rożnego i strzałem głową otworzył wynik. Pięć minut później kolejna główka, tym razem Mariusza Podgórskiego dała gościom dwubramkowe prowadzenie. To jednak nie koniec. Jeszcze przed przerwą Mateusz Oleszczuk, który skorzystał z prezentu od bramkarza gospodarzy Maksymiliana Żubera. Golkiper źle wybijał piłkę, a 16-letni zawodnik Unii posłał piłkę do siatki po raz trzeci.

Mając solidną zaliczkę drużyna Dariusza Herbina po zmianie stron mogła wycofać się na swoją połowę i czekać na ruch ze strony rywali. W 77 minucie Krystian Brudz zdobył gola dla Powiślaka, ale to wszystko na co w niedzielę było stać podopiecznych trenera Krawczyka. Zespół z Hrubieszowa dzięki wygranej wskoczył na 13 miejsce w tabeli, a do dwunastej Lublinianki traci tylko jedno „oczko”.

Powiślak Końskowola – Unia Hrubieszów 1:3 (0:3)

Bramki: Brudz (77) – Oleksiuk (10), Podgórski (15), M Oleszczuk (42).

Powiślak: Żuber – Gołębiowski (60 Brudz), Grzegorczyk, Leszczyński, Pięta, Sułek, R. Giziński, D. Giziński (85 Wankiewicz), Banaszek, Kamola (70 Niećko), Kopeć.

Unia: Dobromilski – A. Oleszczuk (79 Goch), Mikulski, Oleksiuk, Wiejak, Fulara, Podgórski, Kazan, Pańko (70 Stepaniuk, 89 Garbacz), Poterucha, M. Oleszczuk,

Żółta kartka: Banaszek (Powiślak).

Sędziował: Jacek Paskudzki (Biała Podlaska).