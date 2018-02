Stal Kraśnik wygrała z Lublinianką 1:0

W pierwszej połowie bardzo dobre szanse miał przede wszystkim Paweł Bielak. Napastnik klubu z Wieniawy fatalnie jednak pudłował przynajmniej w dwóch przypadkach. Najpierw nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem, a później sam na sam z... pustą bramką.

Po złym podaniu bramkarza Stali Bielak przejął piłkę i z sześciu metrów przymierzył w poprzeczkę. W końcówce pierwszej odsłony Dominik Ptaszyński faulował Rafała Króla i goście dostali rzut karny. Sam poszkodowany wziął sprawy w swoje ręce i dał kraśniczanom prowadzenie. Ten sam gracz miał jeszcze dwie inne okazje, ale najpierw nieczysto trafił w piłkę, a później miał problemy z opanowaniem futbolówki. Gdyby się udało, to stanąłby oko w oko z bramkarzem przeciwnika.

Po zmianie stron drużyna Grzegorza Białka zdominowała rywalizację przez pierwszy kwadrans. Później zawody się wyrównały i obie ekipy mogły się pokusić o gole. Po stronie klubu z Wieniawy mógł się przełamać Bielak, który w sytuacji sam na sam tym razem przymierzył w boczną siatkę.

Stal nie mogła skorzystać z Filipa Drozda i Alberta Pludera, którzy są chorzy. Dodatkowo cały czas z kontuzją zmaga się Arkadiusz Maj. Grający trener z powodu urazu też nie pojawił się na murawie. Cała czwórka wkrótce powinna jednak wrócić do gry. W Kraśniku nie zostaną na pewno testowani Gruzini: bramkarz, środkowy obrońca i piłkarz ofensywny, mogący grać na każdej pozycji w ataku.

– Szkoda mi tych chłopaków, bo zrobili sporo kilometrów, ale mamy już zawodników na ich pozycje. To nie byłoby nawet podwajanie pozycji, ale i potrajanie. Gdyby dotarli do nas trochę wcześniej, to pewnie sytuacja wyglądałaby inaczej, a tak musimy im podziękować. Zostają jednak jeszcze w Polsce i gdyby ktoś chciał ich sprawdzić, to chętnie pomogę – mówi Daniel Szewc.

Wiadomo już, że nowym graczem niebiesko-żółtych będzie Sebastian Ciołek. O bluzę z numerem jeden powalczy z nim najprawdopodobniej Cezary Andruszak. Rozmowy w sprawie tego transferu jeszcze trwają. Podobnie wygląda sytuacja z Pawłem Fornalem (Victoria Żmudź).

Lublinianka – Stal Kraśnik 0:1 (0:1)

Bramka: Król (44-z karnego).

Lublinianka: Mucha – Dzyr, Maj, Ptaszyński, Myszka, Milcz, Bogusz, Kuzioła, Sobiech, zawodnik testowany, Bielak oraz Toruń, Kosiarczyk, Pioś, Kośka, Baran, Morenkov i trzech zawodników testowanych.

Stal: zawodnik testowany I – Gajewski, Pietroń, zawodnik testowany II, Chomczyk, zawodnik testowany III, Matysiak, Wojtaszek, zawodnik testowany IV, zawodnik testowany V, Król oraz Ciołek, Leziak, Lucyk, Orzeł, Skrzyński, Wciślak.