Sześć goli Hetmana, będzie transferowa niespodzianka?

Próba generalna przed ligą wypadła na szóstkę. Przynajmniej, jeżeli chodzi o liczbę goli. Hetman rozbił Świdniczankę Świdnik Mały 6:1. Zamościanie do przerwy prowadzili jednak tylko 1:0

Już w piątej minucie wynik otworzył Paweł Myśliwiecki. Kolejne minuty pierwszej odsłony? Niby gospodarze przeważali, mieli kolejne okazje, ale wynik nie uległ już zmianie. Czasami brakowało przyśpieszenia i lepszej finalizacji akcji. Po zmianie stron szybko na listę strzelców wpisali się: Michał Paluch oraz Piotr Stefański. Ostatni kwadrans to trzy kolejne gole i ostatecznie podopieczni trenera Jacka Ziarkowskiego wygrali 6:1.

– To nie do końca była próba generalna, bo inaczej traktowaliśmy ten sparing. Ważniejsze były dla nas pojedynki z Legią, czy Chełmianką. Tym razem chcieliśmy przećwiczyć różne rozwiązania, przede wszystkim w ataku szybkim, czy rozegranie stałych fragmentów gry – wyjaśnia trener Ziarkowski. – W pierwszej połowie gra była jednak zbyt senna, chyba dostosowaliśmy się do pogody. W drugiej części gry w defensywie też przytrafiło nam się parę błędów. Na pewno nie jesteśmy jeszcze w optymalnej dyspozycji i musimy jeszcze popracować – dodaje popularny „Ziaro”.

W Hetmanie możliwe są jeszcze kolejne transfery. W sobotę po raz kolejny wystąpił skrzydłowy Chełmianki Damian Kuśmierz. Pojawił się też obrońca Marcin Parol. Czy w ostatnim tygodniu przed ligą może się pojawić jeszcze ktoś nowy? – Kadry na pewno nie zamykamy. Chcielibyśmy pozyskać jeszcze jakiegoś ofensywnego gracza. Liczymy, że trafi się jakaś okazja i dokonamy jeszcze porządnego wzmocnienia składu. Nie ma sensu mówić teraz o żadnych konkretach, niech to będzie niespodzianka. Wiadomo, że na wiosnę nie pomoże nam Rafał Turczyn i potrzebujemy kogoś na jego miejsce – mówi trener Ziarkowski.

Hetman Zamość – Świdniczanka Świdnik Mały 6:1 (1:0)

Bramki: Myśliwiecki (5, 73), Paluch (53), Stefański (55), Nastałek (81), Kuśmierz (87).

Hetman: Skrzypek (75 Wolanin) – Kanarek, Żmuda, Świech (75 Parol), Daszkiewicz (46 Luterek), Kuśmierz, Bednara (46 Solecki), Kycko (75 Tucki), Stefański (65 Miedźwiedź), Myśliwiecki, Paluch (65 Nastałek).