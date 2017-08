Tomasovia - Stal Rzeszów 0:5. Ciężka praca albo bęcki

Z bardzo mocnym zespołem zmierzyli się w środowym sparingu piłkarze Tomasovii. Rywalem niebiesko-białych była Stal Rzeszów, która ma w nowym sezonie powalczyć o awans do II ligi. Szybko było widać różnicę klas. Ostatecznie gospodarze przegrali aż 0:5

Do Tomaszowa Lubelskiego przynajmniej na chwilę wrócił Bohdan Bławacki, który jest obecnie szkoleniowcem Stali. Już w pierwszej minucie jego podopieczni objęli prowadzenie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i celnym strzale Michała Marczaka. Jeszcze przed przerwą ten sam gracz ustalił wynik na 0:2. Po zmianie stron przyjezdni udokumentowali swoją przewagę jeszcze trzema bramkami. Drużyna Marka Sadowskiego niewiele była w stanie zdziałać.

– Co tu dużo mówić. Przyjechała do nas drużyna z zupełnie innej planety – mówi popularny „Sadek”. – Rzeszowianie pokazali nam miejsce w szeregu. Ciężko było nam się przeciwstawić. Nadal testowaliśmy jednak kilku chłopaków, ale nie usprawiedliwiam tym wyniku. Przeciwnik wygrał, jak najbardziej zasłużenie. Czy są jakiekolwiek pozytywy po takim meczu? Na pewno jeden. Wszyscy przekonali się, że jak nie będą ciężko pracować, to bęcki możemy dostawać także w lidze – dodaje opiekun niebiesko-białych.

W meczu nie wziął udziału Łukasz Bartoszyk. Bramkarz rzeczywiście w poniedziałek wznowił treningi, ale na razie tylko biega. Na pewno nie weźmie udziału także w sobotnim, ostatnim meczu kontrolnym z Avią Świdnik. – Na razie powoli go wprowadzamy do treningów. Nie chcemy ryzykować. Trudno powiedzieć, czy będzie do mojej dyspozycji na pierwsze spotkania o punkty. Zobaczymy, jak będzie z jego zdrowiem w najbliższych tygodniach – wyjaśnia trener Sadowski.

W pierwszej połowie zagrał za to Michajło Kaznocha, który jest już praktycznie piłkarzem Tomasovii. Kolejne sprawy transferowe mają być załatwiane w czwartek i piątek. Do weekendu „Sadek” chciałby mieć już gotową kadrę na nowy sezon.

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Stal Rzeszów 0:5 (0:2)

Bramki: Marczak 2, Szymański, Kursa, Skiba.

Tomasovia: zawodnik testowany – Szuta, Piątkowski, Skiba, Łeń, Mielniczuk, Krosman, Kaznocha, Karólak, Mruk i zawodnik testowany oraz Krawczyk, Karwan, Gęborys, Kielar, Nowosad i dwóch zawodników testowanych.

Stal: Wasiluk – Skała, Kursa, Drelich, Stec, Gordiejczuk, Reiman, Szeliga, Buszta, Koczon, Marczak oraz Zięba, Szymanski, Stec, Gil, Lisańczuk, Skiba, Kordas, Maślany, Brocki, Prędota.