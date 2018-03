Victoria – Hetman 0:6. Hat-trick Michała Palucha

Bohaterem spotkania po stronie gości był Michał Paluch, który zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. W 20 minucie świetną akcję rozegrali właśnie Paluch i Piotr Stefański. Ten pierwszy wyłożył piłkę koledze, a skrzydłowy Hetmana wygrał pojedynek z bramkarzem rywali i otworzył wynik.

Później zamościanie długo utrzymywali skromne prowadzenie. Dopiero w samej końcówce dał o sobie znać Stefański, który wywalczył rzut karny, a na bramkę zamienił go Przemysław Kanarek. Goście mogli udać się na przerwę w dobrych nastrojach. Szybko po zmianie stron zespół trenera Ziarkowskiego upewnił się, że zabierze do domu trzy punkty. Znowu podawał Paluch, a akcję sfinalizował tym razem Rafał Kycko.

Po kolejnych 10 minutach wymarzoną okazję miał Szymon Solecki, który podszedł do drugiej jedenastki. Tym razem w polu karnym Victorii faulowany był Jakub Bednara. Solecki nie zdołał jednak podwyższyć na 4:0. W samej końcówce prawdziwy koncert dał Paluch, który w ostatnie siedem minut aż trzy razy wpisał się na listę strzelców. I ostatecznie zawody zakończyły się pogromem. – Właśnie takiego Hetmana chcemy oglądać – cieszył się po meczu Piotr Welcz, dyrektor zespołu z Zamościa. – Dominowaliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. Na razie nie myślimy jednak o gonitwie za Stalą Kraśnik. Robimy swoje, chcemy wygrywać w każdym meczu, a na koniec zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi – dodawał dyrektor Hetmana.

Victoria Żmudź – Hetman Zamość 0:6 (0:2)

Bramki: Stefański (20), Kanarek (45-z karnego), Kycko (48), Paluch (85, 89, 90+1).

Victoria: Furtak – Grądzki, Pogorzelec, Paskiv (60 Gregorowicz), Brodalski (62 Kociuba), Misztal, Krzyżak (60 Zwolak), Kasprzycki, K. Sawa, Sz. Sawa (75 Janusz), Pakuła (68 Fronc).

Hetman: Skrzypek – Kanarek (80 Luterek), Świech, Dudek, Daszkiewicz, Kuśmierz (46 Nastałek), Kycko, Solecki, Bednara (85 Tucki), Stefański (70 Miedźwiedź), Paluch.

Żółte kartki: Grądzki, Brodalski (Victoria).

Sędziował: Jakub Bancerz (Lublin).