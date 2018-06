Victoria Żmudź zremisowała z Kłosem Chełm i na pewno nie spadnie

Już w pierwszej minucie gospodarze powinni objąć prowadzenie. W doskonałej sytuacji znalazł się Jurij Furta. Jeden z rywali przewrócił się na piłce pod swoją szesnastką. Ukrainiec przejął futbolówkę i pobiegł na bramkę. Mógł zapytać bramkarza, w który róg mu strzelić, ale ostatecznie wybrał źle i nie zdobył gola.

Kolejne fragmenty? Goście zaliczyli strzał w słupek, ale miejscowi wreszcie dopięli swego. Tuż przed przerwą Furta zrehabilitował się za wcześniejsze pudło i tym razem z bliska trafił na 1:0. Co ciekawe, przed rokiem ten zawodnik zapewnił Victorii utrzymanie przy okazji meczu z Górnikiem II Łęczna. – Rzeczywiście Jura potrafi strzelać w tych najważniejszych meczach. Jeszcze jeden taki gol i trzeba będzie mu postawić jakiś mały pomnik – śmieje się Piotr Moliński, trener ekipy ze Żmudzi.

W drugiej połowie Kłos zdołał doprowadzić do wyrównania. Po serii błędów w defensywie gospodarzy świetnie zachował się Przemysław Huk, który idealnie przymierzył do siatki po długim rogu i zapewnił swojej drużynie jeden punkt.

– Radość oczywiście jest duża, bo pewnie niewiele osób spodziewało się w pewnym momencie, że możemy się utrzymać. Mimo wszystko się udało. Nie chcieliśmy się już na nikogo oglądać przed ostatnią kolejką i fajnie, że możemy mieć już spokojne głowy. Cały czas śledziliśmy też to, co dzieje się w Rykach i wiedzieliśmy, że nawet porażka da nam utrzymanie. Mimo wszystko chcieliśmy udanie zaprezentować się w tym ostatnim spotkaniu u siebie – mówi trener Moliński. I dodaje, że w sobotę można było ograć Kłosa. – Naprawdę była duża szansa, żeby dowieźć do końcowego gwizdka korzystny wynik. Mieliśmy sporo sytuacji, ale większość zmarnowaliśmy. Nie ma jednak na co narzekać – dodaje szkoleniowiec Victorii.

Victoria Żmudź – Kłos Chełm 1:1 (1:0)

Bramki: Furta (45+1) – Huk (80).

Victoria: Furtak – Sz. Sawa (55 Pakuła), Pogorzelec, Krzyżak, Brodalski, Grądzki, Zwolak, Kasprzycki, Misztal (88 Janusz), Furta, Żmuda (85 Fronc).

Kłos: Porzyc – Adamski, Poznański, Ciechoński, Kowalski, Bryk (56 P. Gierczak), Flis, Bala, Stepaniuk (72 Król), Wałczyk (63 Huk), Chmiel (56 Drzewicki).

Żółta kartka: Zwolak (Victoria).

Sędziował: Mateusz Garbaty (Zamość).