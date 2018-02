Wystawa na temat historii Lublinianki. Od wtorku w Centrum Historii Sportu

Dzisiejszy KS Lublinianka to kontynuator tradycji Wojskowego Klubu Sportowego. Najbardziej znaną sekcją była oczywiście ta piłkarska, która w latach przedwojennych walczyła o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W 1938 roku młodzi piłkarze Lublinianki wygrali nawet mistrzostwo Polski Juniorów pokonując w finale Wisłę Kraków. Piłkarską Lubliniankę trenował m.in. legendarny Kazimierz Górski, który wprowadził drużynę do II Ligi w 1964 roku.

Nasza pamięć musi również zachować niezwykłą odwagę Niezłomnych, którzy ryzykując życie robili to co najbardziej ukochali, czyli uprawiali piłkę nożną. Do takich osób można za-liczyć m.in. Pana Stanisława Rudnickiego. Szarfy przypominające o tych wydarzeniach, obejrzeć będzie można w specjalnie przygotowanej do tego gablocie.

Wojskowe tradycje klubu były jednym z powodów sukcesów niektórych dyscyplin jak np.: boks uprawiany przez m.in.: Henryka Kukiera – mistrza Europy sprzed 55 laty, najwybitniejszego boksera Lubelszczyzny.

Podnoszenie ciężarów to wizytówka WKS Lublinianka. Każdy fan sportu znał nazwiska Szymona Czyża, Andrzeja Mąki, Stanisława Mańko, czy Andrzeja Fendrykowskiego.

Pływanie. Szczególnie ta ostatnia dyscyplina zapisała się złotymi zgłoskami na karta historii polskiego sportu poprzez występy m.in.: Mariusza Siembidy, Dagmary Komorowicz

i Julity Gębki, ale również dzięki wybitnym trenerom: Witoldowi Ruzikowskiemu, Kazimierzowi Wiercińskiemu czy obecnemu szkoleniowcowi KU AZS UMCS – Jackowi Kasperkowi.

Znaczący wkład w organizację wystawy poprzez ofiarowanie zdjęć, pucharów oraz cennych kontaktów wnieśli panowie: Leszek Wiśniewski – syn wieloletniego szefa Lublinianki majora Józefa Wiśniewskiego oraz Prezes Lublinianki Krzysztof Gil jak również Stowarzyszenie Klubu Kibica Lublinianki z Andrzejem Miturskim na czele. Wystawa, podobnie jak ta dotycząca 95 lat AZS Lublin, składać się będzie z kilku części prezentacyjnych: poświęcona początkom klubu, najwybitniejszym przedstawicielom poszczególnych sekcji oraz tym razem nazewnictwu klubu, które zmieniało się kilkanaście razy, ale i obiektom sportowym klubu. W tym skoczni narciarskiej czy nieistniejącym dziś stadionom przy ul. Lipowej i ul. Okopowej.

Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek, 13 lutego o godz. 18. Wstęp jest bezpłatny.