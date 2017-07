Z Avii Świdnik do Lewartu Lubartów?

Dla Paździora byłby to powrót do Lubartowa, bo to właśnie z tego klubu przenosił się na Wieniawę. Trener Grzegorz Białek postanowił jednak odmłodzić kadrę, dlatego dla 39-latka zabrakło miejsca w kadrze. Kto jeszcze może dołączyć do drużyny trenera Makarewicza? Według plotek działacze doszli już do porozumienia z Michałem Maciejewskim z Avii. 34-latek po wielu latach występów w Świdniku rozstał się z klubem jeszcze w trakcie poprzednich rozgrywek. Wraz z Wojciechem Białkiem i Łukaszem Giereszem został przesunięty do rezerw.

Drugim z piłkarzy, który mógłby wzmocnić Lewart jest właśnie Białek. Popularny „Biały” niby może jeszcze wrócić do Avii, ale jest też namawiany na przeprowadzkę do Lubartowa. Nie ma co ukrywać, że to byłoby porządne wzmocnienie ataku. Mimo 35 lat na karku Białek nadal potrafi strzelać gole. Ostatnio w 30 występach zapisał na swoim koncie 13 trafień. Sezon wcześniej nazbierał aż 29 bramek w 34 meczach.

Lublinianka Lublin – Lewart Lubartów 2:0 (2:0)

Bramki: Bielak, Ptaszyńśki.

Lublinianka: Krupa – Stępień, Kosiarczyk, Ptaszyński, Dzyr, Baran, Kuzioła, Bogusz, Sobiech, Pioś, Bielak oraz Mucha, Kamola, Kośka i siedmiu testowanych zawodników.

Lewart: Skrypczuk – Stopa, Piasek, Majewski, Terlecki, Iskierka, D. Pikul, Zuber i trzech testowanych zawodników oraz Parzyszek, R. Mitura i pięciu testowanych zawodników