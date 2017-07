Granit Bychawa ma nowego trenera

34-latek ma bardzo bogate CV. Kibice utożsamiają go głównie z Avią Świdnik, gdzie spędził wiele sezonów. Gieresz zakładał jednak również koszulkę m.in. Motoru Lublin czy cypryjskich AS Othellos Athienou i APS Atromitos Geroskipou. Ostatni sezon był dla doświadczonego bramkarza całkiem udany – w trzecioligowej Avii zaliczył 15 występów. Mimo to Gieresz postanowił spróbować sił na nowej drodze i został trenerem. – Potrzebowałem mało czasu do namysłu, bo z Bychawy dostałem bardzo konkretną ofertę. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że Granit dał mi szansę rozpoczęcia mojej kariery trenerskiej – mówi Łukasz Gieresz.

W poprzednich latach opiekunem Granitu był Jarosław Stępień. 33-latek w klubie był nie tylko trenerem, ale również jego czołowym zawodnikiem. W ostatnim sezonie zdobył aż 14 bramek i zaliczył 12 asyst. – W Bychawie spędziłem w sumie siedem pięknych lat. Przez pięć sezonów prowadziłem Granit jako trener i nie mam sobie nic do zarzucenia. Uważam, że w ostatnich dwóch latach osiągnąłem z tym zespołem bardzo dobre wyniki. Ósme miejsce, które zajęliśmy w minionym sezonie to maksimum możliwości tej drużyny – mówi Jarosław Stępień. Gieresz, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie zamierza przywdziewać bluzy bramkarskiej. – Ja już zawiesiłem buty na kołku. Doświadczenie z boiska na pewno mi się jednak przyda, bo lubię stanąć za bramką i z bliska obserwować, jak pracuje blok defensywny – komentuje nowy szkoleniowiec.

Gieresz odbył już pierwszy trening ze swoimi podopiecznymi. – Tremy nie było. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Jest kilku zawodników ze sporym potencjałem oraz dużo zdolnej młodzieży – mówi trener Granitu. – Na zajęciach było ponad 20 osób. Nowy szkoleniowiec ma za sobą bogatą karierę zawodniczą. Nikt w klubie nie ma takiego nazwiska, jak on – komentuje Krystian Sobkowicz, kapitan drużyny. Na zajęciach zabrakło m.in. Sylwestra Lisa, który zakończył karierę, a także Tomasza Flisa. Podstawowy defensor jest strażakiem i do drużyny dołączy w sierpniu.

Granit w okresie przygotowawczym rozegra kilka spotkań. Zmierzy się w nich m.in. ze Spartą Rejowiec Fabryczny i Orionem Niedrzwica Duża. Oprócz tego ekipę z Bychawy czeka również rywalizacja w ramach Pucharu Polski. W I rundzie Granit zmierzy się z lepszym z pary Świdniczanka Świdnik – Mila Turka. Sezon rozpocznie się 12 sierpnia, a Granit w pierwszej kolejce zagra na wyjeździe ze Stalą Poniatowa.