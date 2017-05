Granit Bychawa – MKS Ruch Ryki 2:1. Pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Spodziewałem się ciężkiego meczu, bo Granit od dawna gra w niezmienionym składzie i jest bardzo dobrą ekipą – mówił po spotkaniu smutny Paweł Warda, opiekun Ruchu. Jego podopieczni w sobotę grali bardzo ambitnie, ale zasłużenie przegrali z lepiej dysponowanym tego dnia Granitem.

Gospodarze od początku przeszli do ofensywy. W 7 min na listę strzelców mógł wpisać się Rafał Dudkiewicz, ale jego strzał obronił Jacek Troshupa. Później niezłe okazje zmarnował jeszcze Sylwester Lis. Miejscowi dopięli swego w 40 min, kiedy znakomitym uderzeniem z dystansu popisał się Grzegorz Pietrzak.

Tuż po zmianie stron 25-letni snajper powinien podwyższyć wynik spotkania, ale przegrał pojedynek z Troshupą. W kolejnych minutach przewaga Granitu była jeszcze większa, ale piłka nie chciała wpaść do bramki gości. Gracze Ruchu z kolei swego szczęścia szukali w kontrach. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wreszcie przeprowadzili dobrą akcję, którą wykończył niezawodny Krzysztof Gransztof. Ostatnie słowo należało jednak do Granitu. 120 sekund później arbiter podyktował rzut wolny dla gospodarzy. Do piłki ustawionej na 18 m podszedł Krystian Sobkowicz i uderzył wprost nie do obrony. – Nie zasłużyliśmy nawet na punkt – przyznał Warda. (kk)

Granit Bychawa – MKS Ruch Ryki 2:1 (1:0)

Bramki: Pietrzak (40), Sobkowicz (90+5) – Gransztof (90+3).

Granit: Małecki – Jagiełło, Styżej, Lewczuk, Walęciuk, Pietraś (84 Sprawka), Dudkiewicz, Olesiński, Sobkowicz, Lis (80' Stępień), Pietrzak

Ruch: Troshupa – D. Osojca, Przybysz, Walasek, Leonarcik, Cieślak (46 Prządka), Wasilewski, Łukasik (46 Bułhak), P. Osojca, Gransztof, Jabłoński.

Żółte kartki: Jagiełło, Sobokowicz – D. Osojca, Bułhak. Sędziował: Kępowicz. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

Sygnał Lublin – Stal Poniatowa 3:4 (2:2)

Bramki: Mordziński (8), Wójciuk (21), Karaś (77) – Wyroślak (10), Pyda (45+2), Wawer (79), Gąsiorowski (87).

Sygnał: Prus – Augustyniak, Bielecki, Charmast (75 Podgórski), Jabłoński, Karaś, Kołtun, J. Łuczyński, Mordziński, Paszczuk, Wójciuk.

Stal: Rybarczyk – Gąsiorowski, Kowalski, Kucharczyk, Parada, Pietras, Pyda, Radziejewski, Wawer, Węgorowski (46 Kruk), Wyroślak.

Żółte kartki: Karaś – Radziejewski. Sędziował: Golonka. Widzów: 100.

Unia Wilkołaz – Perła Borzechów 2:1 (1:1)

Bramki: Wierzchowski (25), Gorczyca (70) – Baran (5).

Unia: Basiakowski – Kropidłowski, Sołtys, Daniel, Łysakowski (46 K. Ściegienny), Karabacz, Drąg, Gorczyca, Wierzchowski (70 D. Ściegienny), Wnuk (85 Dul), Chmielik.

Perła: Radzewicz – Pawełczak (85 Semeniuk), Taramaś, Suski, K. Wójcik, J. Wójcik, Zieliński (70 Paszkowski), R. Poleszak, H. Poleszak, Pietryka, Baran.

Żółte kartki: Chmielik – K. Wójcik, Pietryka. Czerwona kartka: K. Wójcik (85 min za dwie żółte). Sędziował: Kukuryk. Widzów: 150.

KS Góra Puławska – Stok Zakrzówek 0:6 (0:3)

Bramki: M. Zdybel (5, 28, 57), Pasternak (42, 55), Kozik (60)

Góra Puławska: Wrzos – Zarychta, Kurpiński (10 Korczak), Trochym, Bełczyk, Chrzanowski, G. Cybula, Suszek, Bartkiewicz, D. Kułagowski, Czekaj (57 Taradyś).

Stok: Baran – Bartnik, Bojanowski, M. Zdybel (70 S. Zdybel), Miazga, Michalski, Orzeł (55 Kozik), Marzec (75 Budzyński), Styk (85 Sagan), Taczalski, Pasternak.

Żółte kartki: Czekaj, Korczak, Trochym. Sędziował: Mikulski. Widzów: 50.

GKS Niemce – Orion Niedrzwica Duża 2:2 (1:1)

Bramki: Łoś (33), Szkutnik (62) – Bielak (20), Dziwulski (65).

Niemce: Boguta – Bogusław, Olek, Kaminski, Mierzwa, Flisiak (80 Polichańczuk), Jarosz, Latek, Szkutnik (80 Widyński), Łoś (85 Kochaniak), Kubera (60 Trochimiuk).

Orion: Ciołek – Kołtun, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys, Żarnowski, Baran, Dziwulski, Bielak, Szymuś (65 Wojciechowski).

Żółte kartki: Żarnowski, Bielak. Sędziował: Kedzierski. Widzów: 150.

Janowianka Janów Lubelski – Płomień Trzydnik Duży 4:0 (2:0)

Bramki: Sobótka (30, 42), Kulpa (46), Widz (60).

Janowianka: Pisarski – Bodzuch, P. Sadowski, T. Sadowski, B. Wojtan, J. Wojtan, P. Chmiel, Sobótka (85 Dąbek), Widz (80 Golec), Kulpa (75 Lepiejza), Flis (70 Kuźnicki).

Płomień: Bieniek – Nowak, Rybnicki, Tkacz, Pokwapisz, Szostek, Czerwonka, Pajor, Fiut, Żak, Ożug.

Żółte kartki: Tkacz. Sędziował: Rowiński. Widzów: 120.

Tur Milejów – Piaskovia Piaski 2:0 (0:0)

Bramki: Turski (60), Rembiesa (88).

Tur: Kowalik – Budzyński, W. Kozak, Dubicki, Roczon, Tyszczuk, Polikowski, Stasicki, Mirosław, Rembiesa, Słomianowski (30 Turski).

Piaskovia: Błaszczak – Sowiński, Bomba, M. Ziętek, Belcarz, Gawrylak, Słowik, T. Szklarz, P. Ziętek (57 Olender), Wilk, Strug.

Sędziował: Różyński. Widzów: 150.