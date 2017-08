Janowianka – Piaskovia 1:2. Sukces pomimo kontuzji

Obie ekipy do tego meczu przystępowały w mocno osłabionych składach. U gospodarzy zabrakło dwóch podstawowych graczy, goście mieli natomiast trzy takie absencje. Nic więc dziwnego, że na początku zawodów z murawy wiało nudą. Zarówno Janowianka, jak i Piaskovia długo wzajemnie się badały i myślały przede wszystkim o grze na zero z tyłu. Mecz otworzył się dopiero w 38 min, kiedy pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Przemysław Ziętek. 24-letni napastnik uderzył z 35 m, a piłka wpadła w samo okienko bramki strzeżonej przez Krzysztofa Skupa.

Drugi cios przyjezdni zadali tuż po przerwie, a składną kontrę całego zespołu wykończył Michał Harkavka. Ukrainiec zaliczył kolejny dobry mecz w barwach Piaskovii i pokazuje, że warto szukać wartościowych graczy również za naszą wschodnią granicą. Później swój koncert rozpoczął inny gracz z Ukrainy – Kirył Mushtai. 21-letni bramkarz wskoczył do podstawowej jedenastki tydzień temu, kiedy niedyspozycję zgłosił podstawowy golkiper Jakub Błaszczak. Były gracz Victorii Rybczewice w sobotę pokazał wiele udanych zagrań. Może nie miał zbyt wielu spektakularnych interwencji, ale umiejętnie grał zarówno na przedpolu, ja i na linii. – Kirył jest w dobrej formie i zapowiada się ciekawa rywalizacja o miejsce między słupkami – zapowiada Grzegorz Osajkowski, opiekun Piaskovii.

Mushtai nie miał nic do powiedzenia jedynie w 80 min, kiedy do siatki trafił Robert Widz. Więcej razy nie dał się zaskoczyć, mimo że dobre sytuacje mieli m.in. Tomasz Sadowski czy Bartosz Wojtan. – To nie jest wymarzony początek rozgrywek. Musimy szybko się pozbierać i zacząć zdobywać punkty – mówi Krzysztof Kołtyś, kierownik Janowianki, która do tej pory ma na swoim koncie jedynie trzy „oczka”.

Janowianka Janów Lubelski – Piaskovia Piaski 1:2 (0:1)

Bramki: Widz (80) – P. Ziętek (38), Harkavka (49).

Janowianka: Skup – Bodziuch, B. Wojtan, T. Sadowski, P. Sadowski, Kuźnicki (50 Kulpa), J. Wojtan (85 Golec), Lepiejza (60 Drewniak), Sobótka, Widz, Piecyk.

Piaskovia: Mushtai – Olender, Jarosz, M. Ziętek, Gawrylak, T. Szklarz (84 Mazurek), Słowik, Strug (76 Szyndler), Harkavka, Niedzielski, P. Ziętek (72 Belcarz).

Żółte kartki: Widz, Bodziuch, T. Sadowski – Harkavka. Sędziował: Porębiak. Widzów: 150.