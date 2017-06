Janowianka – Unia 6:1. Pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Młody golkiper nie zaliczy debiutu w lubelskiej klasie okręgowej do udanych, bo w pierwszej połowie puścił aż pięć bramek. W przerwie zmienił go 22-letni Jakub Basiakowski, który był dotychczas numer jeden w bramce Unii. – Wołoszyn musi gdzieś zdobyć doświadczenie, dlatego w środowym meczu z Granitem Bychawa ponownie wystąpi od pierwszej minuty. Jak spisał się w Janowie Lubelskim? Na pewno w kilku sytuacjach bramkarz z większym ograniem spisałby się lepiej. Zmieniłem go w przerwie, bo nie chciałem, żeby się podłamał. To zdolny chłopak – mówi Marek Galiński, opiekun Unii.

Przyszłość szkoleniowca jeszcze nie jest znana. – W środę gramy ostatni mecz sezonu. Po nim siądziemy z zarządem i zastanowimy się co robić dalej. Zespół pod moją wodzą zdobył 13 pkt, co uważam za przyzwoity wynik. Zabrakło nam zdobyczy z pierwszej rundy – tłumaczy Galiński. Warto przypomnieć, że jesienią Unia zdobyła ledwie 3 pkt, ale to nie jest już wina Galińskiego, bo wówczas zespół prowadził Włodzimierz Bartoś. (kk)

Janowianka Janów Lubelski – Unia Wilkołaz 6:1 (5:0)

Bramki: Piecyk (5, 20), P. Sadowski (6), T. Sadowski (21), Sobótka (43), Wojtan (48) – Wnuk (53).

Janowianka: Pisarski – Bodziuch, P. Chmiel, Drewniak (46 Kuźnicki), Kulpa (46 Widz), Piecyk, P. Sadowski, T. Sadowski, Sobótka (65 A. Wojtan), B. Wojtan, J. Wojtan (73 Flis).

Unia: Wołoszyn (46 Basiakowski) – J. Chmielik (46 Dul), Daniel, Drąg, Galiński, Kropidłowski (78 Karabacz), Kuś, Łysakowski, D. Ściegienny (46 Gorczyca), Stec, Wnuk.

Żółte kartki: J. Chmielik, Dul. Czerwona kartka: Dul (84 min za dyskusje z arbitrem). Sędziował: Piórkowski. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

Perła Borzechów – Piaskovia Piaski 4:4 (0:3)

Bramki: J. Wójcik (53, 63), R. Poleszak (56), Baran (70) – Harkavka (15), T. Szklarz (20, 87), M. Ziętek (45).

Perła: Oleszek – Kostrzewski (46 Lis), Taramas, Suski, K. Wójcik, J. Wójcik (80 Semeniuk), H. Poleszak (90 Pawełczak), Baran, Zieliński, R. Poleszak, Paszkowski (46 Trzeciak).

Piaskovia: Błaszczak – Sowiński, Bomba, Belcarz, M. Ziętek, Gawrylak, Strug, Kowalczyk (60 Robak), T. Szklarz, T. Nowak (72 Wargol), Harkavka.

Żółte kartki: K. Wójcik, Baran, Taramas, Suski – Bomba, M. Ziętek, Belcarz, Błaszczak. Czerwone kartki: K. Wójcik (80 min za dwie żółte), Baran (82 min za dwie żółte). Sędziował: Karol Szczołko. Widzów: 150.

Wisła II Puławy – KS Góra Puławska 9:2 (5:0)

Bramki: Kusal (15), Kursa (20,25), Dudkowski (27), Kopczyński (35), Dębiec (40, 56, 80), Chukhmanenko (70) – Korczak (60 z karnego, 76).

Wisła II: Maik – Gąska, Maciejczyk (46 Szymanek), Mróz, Jakóbczyk, Dudkowski, Mazurek, Kursa, Kopczyński (57 Banach), Kusal (57 Chukhmanenko), Dębiec.

Góra Puławska: Dersim – Cybula, Bełczyk, Taradyś, Zarychta, Kułagowski, Woźniak, Chrzanowski, Fabiański, Korczak, Bartkiewicz (74 Antolak).

Sędziował: D. Złotnicki. Widzów: 150.

Płomień Trzydnik Duży – Tur Milejów 4:4

Bramki: Pokwapisz (3, 36, 66), Robak (63) – Rembiesa (21, 67), Budzyński (51, 78).

Płomień: Bieniek – Czerwonka (46 Robak), Fiut (65 Paś), Gorczyca (46 Rudnicki), Nowak, Ożug, Pokwapisz, Sołtys, Szostek, Tkacz, Wójcik.

Tur: Ceberak – Budzyński, Dubicki, , Ł. Kozak, W. Kozak, Polikowski (60 Wójcik), Rembiesa, K. Roczon, Słomianowski (46 Mirosław), Stasicki, Tyszczuk.

Żółte kartki: Gorczyca, Sołtys, Nowak – K. Roczon. Sędziował: Klępka. Widzów: 150.

Orion Niedrzwica Duża – Stal Poniatowa 0:3 (0:1)

Bramki: Wyroślak (18. 69), Pyda (48).

Orion: Bielak – Wojciechowski, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys, Szewczyk, Wierzchowski, Dziwulski (79 Kępowicz), Szymuś, Poleszak..

Stal: Wyrostek – Pietraś, Pikuła, S. Węgorowski, Pyda (68 Kucharczyk), Parada, Radziejewski, Wawer (75 Kowalski), Czarnecki, Wyroślak (75 Nowak), Gąsiorowski.

Sędziował: Kukuryk. Widzów: 100.

Opolanin Opole Lubelskie – Stok Zakrzówek 7:1 (4:1)

Bramki: Nowak (16), Fliszkiewicz (26, 42, 90+1), Szafrański (34), Rożek (55), Stalęga (73) – Kozik (14).

Opolanin: Adamczyk – Kowalski, Górniak, Nowak, Szafrański (80 Woch), Gawron (65 Bakalrz), Fiuk, Dajos (57 Łaska), Rożek (75 Gasiński), Stalęga, Fliszkiewicz.

Stok: Kozłowski (46 Baran) – Bartnik, Górski, Kozik, Miazga, Michalski (80 Bojanowski), Mierzwa (55 Sagan), Orzeł, Pasternak, Taczalski, M. Zdybel (57 S. Zdybel).

Żółte kartki: Bartnik, M. Zdybel. Sędziował: Marciniak. Widzów: 150.

Granit Bychawa – GKS Niemce 2:0 (0:0)

Bramki: Stępień (48 z karnego), Pietraś (62).

Granit: Małecki – Gajur, Lewczuk, Styżej, Walęciuk, Stępień (88 Szacoń), Olesiński, Dudkiewicz, Pietraś (71 K. Sprawka), Lis (90 Wolski), Pietrzak.

Niemce: Bogut – Bogusław, Ł. Snopkowski, Kamiński, Mierzwa (75 Voronoiuk), Flisiak (80 Kępka), Nalepa, Latek, Szkutnik, Sokołowski (46 Widyński), Trochimiuk (65 Kubera).

Żółte kartki: Flisiak, Trochimiuk, Szkutnik, Widyński. Sędziował: Wuczko. Widzów: 150.