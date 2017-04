Opolanin już dzisiaj gra z Ruchem Ryki

Ruch został liderem rozgrywek w miniony weekend dzięki sensacyjnej porażce rezerw Wisły Puławy ze Stokiem Zakrzówek. W czwartek podopieczni Pawła Wardy mogą umocnić się na prowadzeniu. Aby to zrobić muszą jednak pokonać będącego wiosną w rewelacyjnej formie Opolanina Opole Lubelskie.

O punkty w konfrontacji z ekipą Janusza Deca nie będzie łatwo. Opolanin w czterech wiosennych spotkaniach wywalczył aż 10 pkt. Potknął się tylko raz, kiedy bezbramkowo zremisował z Orionem Niedrzwica Duża. – Nasza dobra forma to wynik poszerzenia kadry. Jesienią zdarzały się mecze, na które jechaliśmy w 12 lub 13. Obecnie mam do dyspozycji 20 zawodników – tłumaczy Janusz Dec. W zimie Opolanin wzmocnił się m.in. Wojciechem Sawickim i Damianem Gawronem. Obaj od razu wskoczyli do podstawowej jedenastki i są bardzo ważnymi ogniwami zespołu. Wypadł z niej za to Piotr Stalęga, który uczy się w Szkole Policyjnej i nie może regularnie przyjeżdżać na treningi. – O jego kondycję nie muszę się obawiać, bo w Legionowie nie ma lekko. On bazuje na swojej technice, więc jestem pewien, że nie zatraci jej mimo mniejszej ilości treningów – przekonuje Janusz Dec.

Trener Opolanina może być zadowolony z postawy zespołu w defensywie. Jego podopieczni wiosną stracili tylko jedną bramkę – w 17 kolejce w meczu z Perłą Borzechów. – Staram się, żeby ten zespół grał w piłkę i poruszał się w mądry sposób zarówno w obronie, jak i w ataku. Kluczem do sukcesu jest defensywa, choć chciałbym, abyśmy zdobywali więcej bramek. W każdym meczu stwarzamy sobie sytuacje i z czasem będziemy bardziej skuteczni – dodaje szkoleniowiec.

Opolanin, jeżeli w czwartek zwycięży, to zbliży się do Ruchu na dystans zaledwie 3 pkt. – Zdajemy sobie sprawę z wagi tego spotkania. W czwartek zmierzą się dwie ekipy, które lubią grać w piłkę i myślą o awansie do wyższej ligi. Kibice mogą spodziewać się ciekawego widowiska – kończy Janusz Dec. Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 17.