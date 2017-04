Opolanin - Orion 0:0. Wyniki pozostałych meczów lubelskiej okregówki

W w Opolu Lubelskim tamtejszy Opolanin podejmował inny zespół z czołówki, drużynę Orionu Niedrzwica Duża. Choć obie ekipy stworzyły sobie kilka okazji to kibice nie doczekali się bramek. Najlepszą okazję miał na samym początku meczu Paweł Bielak ,ale nie wykorzystał z rzutu karnego

Mecz mógł się zacząć rewelacyjnie dla przyjezdnych. Już w pierwszej minucie spotkania Bartłomiej Jakóbczyk sfaulował we własnej szesnastce Sebastiana Poleszaka. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Paweł Bielak, ale przegrał pojedynek z bramkarzem z Opola. Później mecz stał się bardzo wyrównany i oba zespoły miały swoje okazje do zdobycia bramki. Jednak za każdym razem brakowało przysłowiowej kropki nad i.

Sytuacja nieco zmieniła się w ostatnich 10 minutach. Wtedy za drugą żółtą kartkę boisko musiał opuścić Damian Gawron. Goście starali się zaatakować i zdobyć decydującą bramkę, ale zawodnicy Opolanina do samego końca zachowali czujność i topowy mecz kolejki zakończył się bezbramkowym remisem. – Poziom spotkania nie był rewelacyjny, ale nie brakowało w nim walki i zaangażowania. Zarówno jedna jak i druga drużyna mogły ten mecz wygrać – ocenił po meczu Janusz Dec, trener Opolanina. Zarówno my jak i Orion stworzyliśmy kilka dobrych okazji. Remis jest sprawiedliwym wynikiem i nie krzywdzi żadnej ze stron. W dalszym ciągu oba zespoły liczą się w walce o czołowe lokaty – dodał.

Waldemar Wiater żałował natomiast niewykorzystanej „jedenastki”. – Bardzo szkoda tej sytuacji. Jednak w dalszej fazie spotkania oba zespoły miały swoje sytuacje. Muszę też przyznać, że bramkarz rywali rozegrał bardzo dobre spotkanie – mówi Wiater. – Cieszy, że mimo poważnych osłabień tylko 13 zawodników w kadrze) nie przegraliśmy z mocnym przeciwnikiem. Za tydzień zmierzymy się z Ruchem Ryki i to spotkanie również zapowiada się bardzo interesująco – zakończył szkoleniowiec Orionu.

Opolanin Opole Lubelskie – Orion Niedrzwica Duża 0:0

Opolanin: Jakóbczyk – Bakalarz, Nowak, Górniak, Kowalski, Dajos, Gawron, Sawicki (80. Iwaszko), Fliszkiewicz, Rożek (40. Stalęga), Rak.

Orion: Jaśkowiak – Wiśniewski, Duda, Rup, Wierzchowski, Szymuś, Baran, Żarnowski, Matys (60. Dziwulski), Bielak, Poleszak (89. Szewczyk).

Czerwona kartka: Gawron (80. za dwie żółte). Sędziował: K. Bancerz.

Pozostałe wyniki LUBELSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

Ruch Ryki – Perła Borzechów 4:1 (2:0)

Bramki: Jabłoński (5, 15), Gransztof (65), Siwek (90.) – K. Baran (55).

Ruch: B.Kałaska (60. Troshupa) – D.Osojca, Prządka, Przybysz, Siwek – Gransztof, Wasilewski (60.Walasek), Leonarcik, P.Osojca (Łukasik 85) – Bułhak (Szlendak 88.) – Jabłoński.

Perła: Radzewicz – Wójcik K. (Kostrzewski 80.), Trzeciak (60. Zieliński), Taramas, Bicki, Suski, Wójcik J. (60. Lis), Baran, Poleszak, Paszkowski H. (85. Pawełczak), Pietryka.

Sędziował: Marciniak.

Płomień Trzydnik Duży – Piaskovia Piaski 1:4 (1:2)

Bramki: Paprocki (33) – Belcarz (25.), Strug (38), Nowak (50), Szklarz (70)

Płomień: Bieniek – Ożóg, Pajor (62. Gorczyca), Tkacz, Nowak, Fiut (46. Żak), Sołtys, Czerwonka, Robak D., Pokwapisz ( 70. Robak M.) – Paprocki.

Piaskovia: Błaszczak – Słowik, Czarnecki, Sowiński, Ziętek, Belcarz (85. Robak), Gawrylak, Strug, Szklarz, Nowak (80. Kowalczyk), Wilk.

Sędziował: Wuczko

Granit Bychawa – Stok Zakrzówek 0:0

Granit: Małecki – Jagiełło (75. Szacoń), Flis, Walęciuk, Dudkiewicz, Sprawka (60. Wolski), Sobkowicz, Pietrzak, Pietraś, Stępień.

Stok: Kozłowski – Bartnik, Bojanowski, Kozik (90. Sagan), Pasternak, Michalski, Pochwatka, Styk, Kowalski (70. Skrzypek), Zdybel, Orzeł (50. Budzyński).

Sędziował: Kędzierski.

Janowianka Janów Lubelski – Stal Poniatowa 2:1 (1:1)

Bramki: Szczecki (17), Widz (85) – Gąsiorowski (44).

Janowianka: Wąsik – Bodziuch, Wojtan, Drewniak, Kaproń, Sobótka, Sadowski, Maziarz (85. Wojtan), Chmiel, Szczecki (75. Widz), Piecyk (92. Golec).

Stal: Wyrostek – Węgorowski S. Węgorowski K., Pietras, Pikuła, Radziejewski, Wawer, Kucharczyk, Gąsiorowski, Wyroślak, Parada.

Sędziował: R. Kalinowski

GKS Niemce – Tur Milejów 0:0

Niemce: Boguta – Bogusław, Snopkowski, Kamiński, Bekier, Trochimiuk (80. Polichańczuk), Latek, Jarosz, Szkutnik (61. Flisiak), Nalepa (6. Widyński, 75. Stefaniak).

Tur: Kowalik – Budzyński, Dubicki, Wójcik, Roczon, Rembiesa (75. Słomianowski), Polikowski (87. Kozak J.), Kozak Ł, Tyszczuk, Mirosław (60. Osiecki, Pietraś

Sędziował: Bocheńczyk.

KS Góra Puławska – Unia Wilkołaz 1:3

Bramki dla Unii: Wnuk (35, 70), Daniel (65).

Unia: Basiakowski – Kropidłowski, Łysakowski, Kuś, Drąg, Daniel, Ściegienny, Stec, Chmielik, Wnuk, Sołtys.

Sędziował: D. Złotnicki.

Wisla II – Sygnal Lublin 8:1 (4:0)

Bramki: Pożak (4, 38), Dudkowski (8), Osiak (23), Skrzypek (48, 80), Drozd (88), Płonowski (89) – (67).

Wisła: Baranowski – Gaska (63 Kusal), Mazurek, Gusocenko (63 Maciejczyk), Jakóbczyk, Plonowski, Dudkowski, Sadura (60 Drozd), Pożak, Skrzypek, Osiak(46 Chudyba).

Sygnał: Gieroba – Łuczynski (Paszczuk 55), Augustyniak, Sztejno, Bielecki ( 65. Kępa), Jabłoński, Charmast (58. Caban), Kotłun, Karaś, Wójciuk, Podgórski.

Sędziował: Klępka.