Orion – Avia II 0:0. Pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Gospodarze w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Nie oznacza to jednak, że są najlepszą drużyną w lubelskiej klasie okręgowej

Podopieczni Radosława Muszyńskiego po raz kolejny pokazują to, z czego byli znani już w poprzednim sezonie. Żelazna defensywa to od wielu miesięcy znak firmowy Orionu. W tym sezonie gracze z Niedrzwicy stracili tylko jedną bramkę – w pierwszej kolejce w meczu z Polesiem Kock. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w linii napadu – Orion w obecnych rozgrywkach zdobył tylko trzy bramki.

W sobotę nie poprawił swojego konta, mimo że gracze Muszyńskiego mieli mnóstwo sytuacji. Już w 15 min mogło być 1:0, ale Sebastian Poleszak uderzył wprost w Adriana Wójcickiego. Później niezłą okazję zmarnował również Dawid Piorun. Piłkarze rezerw Avii również mieli swoje sytuacje, ale w bramce gospodarzy dobrze spisywał się Jarosław Bolibok. Raz sytuację uratował również Paweł Rup, który w ostatniej chwili zdołał przeciąć lot piłki.

Końcówka spotkania należała już do gospodarzy, którzy za wszelką cenę dążyli do zmiany wyniku. Groźnie uderzali m.in. Piorun i Bartłomiej Dziwulski, ale te starania nie przyniosły rezultatu. Obie ekipy podzieliły się punktami, co dla młodego zespołu ze Świdnika powinno być sporym sukcesem. (kk)

Orion Niedrzwica – Avia II Świdnik 0:0

Orion: Bolibok – Wiśniewski, Chmielnicki, Rup, Taramas, Piorun (70 Kostianiuk), Wierzchowski, Gutek, Matys (79 Kepowicz), Kawalec (80 Wojciechowski), Poleszak (42 Dziwulski).

Avia II: Wójcicki – Feret, Podstawka, Dobrowolski, Kobiałka, Różycki, Starok, Szponar, Trawiński, Wójcik (80 Maziarczyk) Gadomski (57 Jędrych),

Żółte kartki: Taramas – Wójcicki, Różycki, Kobiałaka, Feret. Sędziował: Rek. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

Garbarnia Kurów - Sokół Konopnica 1:1 (1:1)

Bramki: Guz (19) – J. Wójcik (30 z karnego).

Garbarnia: Wójcik – Figiel, Sieklicki, Guz (74 Hajduk), Kusyk, Stelmach, Wolszczak, Sadurski (54 Bieniek), Wałach, Zlot (70 Głowacki), Głowacki

Sokół: Borzęcki – Próchniak, Sekrecki, Jezierski, Wójcik, Citkowski, Kosidło-Wąsik (75 Obara), Wójcik, Dudek, Bednarski (80 Chuiev), Złocki (70 Pryimak).

Żółte kartki: Figiel – Kosidło-Wąsik, Citkowski. Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 200

GKS Niemce – POM Iskra Piotrowice 0:2 (0:2)

Bramki: Gil (19), Bartoszcze (41).

Niemce: Boguta – Ł. Snopkowski, Kołtun (61 Berej), Olek, Bogusław, Trochimiuk (75 Widyński), Nalepa (46 Rejmak), Mierzwa, Flisiak, Gap (70 Kubera), Łoś (79 Polichańczuk).

POM: Tracz – Jurko, Jarmuł, Bartoszcze (79 Korba), M. Orłowski (64 Maciej Ostrowski), Gil (77 Marcin Ostrowski), Sobkowicz, Chrześcijan, Zając (69 Michał Ostrowski), Stępień, K. Ostrowski (60 Kaczmarczyk)

Żółte kartki: Kołtun, Widyński, Olek – Chrześcijan, J. Stępień. Sędziował: Chmielik. Widzów: 100.

Wisła II Puławy – Opolanin Opole Lubelskie 4:2 (0:1)

Bramki: Szczotka (83,90), Brzeski (55, 65) – Gierowski (38), Fliszkiewicz (88).

Wisła II: Baranowski – Żemło (46 Dębowski), Litwiniuk, Kusal, Łukaszuk, Dudkowski, Popiołek (57 Chudyba), Darmochwał (46 Brzeski), Skrzypek (53 Pleś), Szczotka, Żelisko (83 Sadura).

Opolanin: Adamczyk – Gorniak, Szafrański (60 Sawicki), Nowak, Dajos, Łaska, Kowalski, Korecki (48 Wesołowski), Fiuk, Fliszkiewicz, Rożek, Gierowski (46 Bakalarz).

Żółte kartki: Dębowski – Łaska, Górniak, Rożek. Czerwona kartka: Dębowski (90 min za dwie żółte) Sędziował: Piórkowski. Widzów: 150.

Orzeł Urzędów – Stal Poniatowa 1:3 (0:0)

Bramki: Goździuk (74 z karnego) – Wyroślak (40, 61), Radziejewski (90+4 z karnego).

Orzeł: Ryczek – Góra, Wereski, Misztal, Kozak (46 Janczarek), Barszcz (65 Słoniewski), Michalak, Kozakowski, Łaciński (50 Skoczylas), Paszkowski (67 Niewielski), Śnieżyński.

Stal: Chrześcian – Radziejewski, S. Węgorowski, Pyda (80 Łyżwiński), Poleszak, Wawer (82 Chruściński), Pikuła, Kucharczyk, Materek (55 Czarnecki), Wyroślak, Parada (75 J. Węgorowski).

Żółte kartki: Janczarek – S. Węgorowski. Sędziował: Walicki. Widzów: 150.

Granit Bychawa – Polesie Kock 1:1 (0:0)

Bramki: Lis (50) – Cybul (58).

Granit: Małecki – Pietraś, Lewczuk, Gajur, Piwnicki, Niećko, Banachiewicz (82 K. Sprawka), Olesiński (64 Popławski), Walęciuk (90+5 Wolsk), Lis (88 Głazik), Pietrzak (71 Szacoń).

Polesie: Zapał – Gruba (60 Durkalewicz), P. Mitura, Krupski, Wójcik, Kaminski, Maciej Skrzypek, Misiarz, Filipczuk (84 Gałązka), Michał Skrzypek, Cybul (78 Kutnik).

Żółte kartki: Lewczuk, Banachiewicz – Michał Skrzypek, Krupski. Sędziował: Kuźniak. Widzów: 150.

Tur Milejów – Sygnał Lublin 1:2 (1:1)

Bramki: Mirosław (33) – Wójciuk (21, 86 z karnego).

Tur: Kowalik – Ł. Kozak, Wójcik, Dubicki, Budzyński, K. Roczon, Hermann (90 J. Kozak), Mirosław, Tyszczuk, Słomianowski (60 Polikowski), Rembiesa.

Sygnał: Gieroba – Augustyniak, Paszczuk, Olech, Przybysławski, Sztejno, Wójciuk, Sałęga, Bielecki, Nakonieczny, Żeromski (46 Grabias).

Żółte kartki: Augustyniak, Sałęga. Czerwona kartka: Dubicki (40 min za faul). Sędziował: Marciniak. Widzów: 150.