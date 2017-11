Orion Niedrzwica – POM Iskra Piotrowice 0:0. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy podeszli do przewodzącego w „okręgówce” POM bez najmniejszego respektu. Już w 4 min mogło być 1:0, ale Michał Matys minimalnie chybił. Niedługo później mecz się wyrównał, a do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić goście. Nie przekładało się to jednak na dogodne sytuacje bramkowe. Orion skupił się na grze z kontrataku i jeden z nich mógł przynieść powodzenie. W 25 min Radosława Tracza próbował zaskoczyć Dawid Piorun, ale doświadczony golkiper z Piotrowic był na posterunku.

Po zmianie stron gra się otworzyła. W 53 min groźnie zrobiło się pod bramką gospodarzy, ale przyjezdnym znów zabrakło skuteczności. W 65 min w dogodnej sytuacji ponownie znalazł się niezwykle aktywny tego dnia Piorun. 19-latek z przeszłością w Lubliniance czy Sławinie Lublin próbował przelobować Tracza. Jego uderzenie okazało się jednak niecelne.

Sobotni remis nie zadowala nikogo. Orion zmarnował kolejną szansę, aby zbliżyć się do czuba tabeli. POM z kolei stracił przewagę nad Wisłą II Puławy, która w niedzielę efektownie rozbiła Sokół Konopnica. Teraz obie ekipy mają po 34 pkt, a POM jest wyżej tylko dlatego, że wygrał bezpośrednie starcie z rezerwami drugoligowca.

Orion Niedrzwica – POM Iskra Piotrowice 0:0

Orion: Bolibok – Wierzchowski, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys, Kostianiuk, Chmielnicki (61 Małecki), Piorun, Szymuś (72 Gutek), Kawalec (77 Morawski).

POM: Tracz – K. Orłowski, Jurko, Marcin Ostrowski (60 Zając), Stępień (70 Kaczmarczyk), Sobkowicz (60 Chrześcijan), Bartoszcze, Gil (83 Michał Ostrowski), Jarmuł, Korba, Maciej Ostrowski (70 K. Ostrowski).

Żółte kartki: Matys – Marcin Ostrowski, Chrześcijan. Sędziował: Kuźniak. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki

GKS Niemce – Tur Milejów 1:2 (0:0)

Bramki: Trochimiuk (48) – Pawelec (60), Rembiesa (75).

Niemce: Boguta – Kołtun (70 Bogusław), Ł. Snopkowski, Nalepa, Mierzwa, Gap (60 Kubera), Latek, Flisiak, Rejmak, Trochiumiuk (80 Widyński), Łoś.

Tur: Kowalik – Budzyński, Pawelec, Ł. Kozak, W. Kozak (46 Dubicki), Rembiesa (70 Słomianowski, 85 Turski), K. Roczon, P. Roczon, Polikowski, Tyszczuk, Pizoń (46 Mirosław).

Żółte kartki: K. Roczon, Dubicki. Czerwona kartka: Budzyński (80 min za faul taktyczny). Sędziował: Ciupek. Widzów: 50.

Opolanin Opole Lubelski – Polesie Kock 1:2 (1:0)

Bramki: Dajos (45) – Misiarz (47), Cybul (57).

Opolanin: Kosik – Nowak (46 Podgórski), Gasiński (75 Woch), Gierowski, Wesołowski, Bakalarz, Rożek, Dajos, Fiuk, Fliszkiewicz.

Polesie: Zapał – Kutnik (74 Gałązka), D. Majcher (62 Krupski), P. Mitura, Michał Skrzypek, Kamiński, Misiarz, Maciej Skrzypek, Wójcicki (85 Dobosz), Durkalewicz (60 Filipczuk), Cybul (77 Augustynowicz),

Żółta kartka: Krupski. Sędziował: Walicki. Widzów: 150.

Janowianka Janów Lubelski – Stal Poniatowa 2:2 (1:1)

Bramki: Piecyk (33), Sobótka (50) – Wyroślak (7), Czarnecki (79).

Janowianka: Skup – P. Sadowski, B. Wojtan, Bodziuch, Gąbka, T. Sadowski, Sobótka (90 Lepiejza), Szczecki (85 Daczka), J. Wojtan (85 Kuźnicki), Piecyk (72 Kulpa), Widz.

Stal: Rybarczyk – Pyda, Pikuła, Poleszak, Czarnecki, Kucharczyk, Parada, Radziejewski, Wawer (75 Materek), Węgorowski, Wyroślak.

Żółta kartka: Szczecki, Piecyk, T. Sadowski – Czarnecki, Wawer, Wyroślak, Kucharczyk. Czerwona kartka: Widz (48 min za faul). Sędziował: Wieleba. Widzów: 50.

Garbarnia Kurów – Orzeł Urzędów 0:3 (0:2)

Bramki: Druzd (34), Łaciński (37), Wereski (59).

Garbarnia: Wójcik - Figiel, Guz, Kamil Głowacki (71 Mazurkiewicz), S. Zlot, Stelmach, Sadurski (71 Rukasz), Sadurski, Wolszczak (71 Partycki), Karol Głowacki (85 Haba), Wiejak (46 M. Zlot).

Orzeł: Kwiatek – Druzd, Barszcz (80 Szczygielski), Suchanowski (82 Mularczyk), Góra, Kozakowski, Łaciński (78 Mazik), Michalak, Skoczylas (71 Misztal), Słoniewski, Wereski.

Żółte kartki: Sadurski – Barszcz. Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 150.

Wisła II Puławy – Sokół Konopnica 8:3 (3:1)

Bramki: Żelisko (7), Murawski (34, 55), Meschiia (42, 50), Skrzypek (73) Sadura (79), Popiołek (89) – Obara (37) , J. Wójcik (51), Chuiev (53).

Wisła II: Penkovets (46 Zolech) – Plesz, Dudkowski (46 Czeranowski), Murawski, Kusal, Popiolek, Brzeski, Skrzypek, Meschiia (60 Sadura), Chudyba (55 Leszczynski), Żelisko.

Sokół: Niedziela – Chuiev, Sekrecki, Rzążewski, Próchniak, Citkowski (85 Kowalczuk), P. Wójcik (63 Lis), J. Wójcik (78 Gospodarek), Obara, Bednarski (73 Krusiński), Pryimak (80 Caban).

Żółta kartka: Niedziela. Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 150.

Granit Bychawa – Sygnał Lublin 6:1 (3:0)

Bramki: Lis (2, 13, 66), Gajur (27 z karnego), W. Szacoń (59), Popławski (77) – Mordziński (76).

Granit: Ciołek – Pietraś, Gajur, Lewczuk. Piwnicki (77 Wolski), Kostrzewa (57 Popławski), Dudkiewicz, W. Szacoń (64 Olesiński), Walęciuk (80 M. Głazik), Banachiewicz, Lis (67 K. Sprawka).

Sygnał: Gieroba – Augustyniak (58 Przybysławski), Paszczuk, Sztejno, Sałęga (70 Żeromski), Jabłoński (69 Mordziński), Bielecki, Nakonieczny, Olesh, Wójciuk, Karaś.

Żółte kartki: Nakonieczny, Sztejno. Sędziował: Klępka. Widzów: 150.